В мероприятии приняли участие представители Координационного центра, депутаты Парламента, председатели общественных советов республиканского и регионального уровней, уполномоченных государственных органов.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросам расширения гражданского участия в формировании государственной политики. Участники выразили поддержку проекту Основного закона и рассмотрели меры по усилению роли институтов гражданского общества в системе госуправления, а также повышению эффективности дея­тельности общественных советов.

Как отметил председатель Общест­венного совета города Астаны, член Конституционной комиссии Зулфухар Гаипов, процесс подготовки проекта нового Основного закона шел в открытом режиме и с участием представителей гражданского общества. После того как документ был опубликован и Президент установил дату проведения республиканского референдума, на котором будет решаться судьба Конституции, началась большая работа по ознакомлению граж­дан с ее новеллами, важными принципами и нормами.

– Согласно результатам соцопроса, которые обнародовал Казахстанский институт стратегических исследований, более 70% казахстанцев поддерживают конституционную реформу. Со своей стороны могу сказать: мы проводим много мероприятий по проекту новой Конституции и ощущаем данную поддержку постоянно, в том числе со стороны молодежи. Думаю, это говорит о том, что наши граждане понимают важность проводимой реформы и видят – она выступает продолжением той модернизации, которую Президент начал еще семь лет назад, – отметил Зулфухар Гаипов.

Различные аспекты конституционной реформы затронули в ходе заседания депутаты Сената Галиаскар Сарыбаев и Алишер Сатвалдиев.

В частности, Галиаскар Сарыбаев отметил как наиболее важные такие аспекты, заложенные в проект новой Конституции, как закрепление курса на построе­ние справедливого и слышащего государства, обеспечивающего равенство для всех; реализация принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство»; укоренение принципа «Закон и Порядок».

Алишер Сатвалдиев в свою очередь подчеркнул, что одна из самых крупных новелл – создание Народного совета, который закрепляется как высший представительный коллегиальный орган, выражающий интересы народа Казахстана. Совет будет разрабатывать предложения по важным направлениям внутренней политики, кроме того, ему предполагается предоставить право законодательной инициативы, инициирования референдума и другие значимые полномочия.

– Если данный институт будет выстроен правильно, его преимущества очевидны, – считает сенатор. – В частности, он может стать устойчивой платформой для вывода наиболее чувствительных вопросов в формат институционального диалога. В связи с этим считаю, что у Координационного центра общественных советов значительно прибавится работы. Голос гражданского общества и регионов сможет раньше входить в законодательную повестку и способствовать скорейшему решению острых социальных вопросов. Одновременно будет укрепляться общественное доверие, поскольку граждане получат дополнительный канал для выражения своей позиции.