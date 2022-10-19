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Сохраняя степное биоразнообразие

Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Почти на 90% сформирован штат сотрудников недавно созданного государственного природного резервата «Бокейорда».

Изменение климата усиливает процессы опустынивания и деградации земель. Сейчас им в разной степени подвержены 70% территории Казахстана. Поэтому вопрос необходимости сохранения степных экосистем поднимался в стране много лет. Для сохранения уникальных экосистем степи, в том числе уральской популяции сайги, в июле этого года в Западно-Казахстанской области созданы еще две особо охраняемые природные территории (ООПТ) – государственный природный резерват «Бокейорда» и Ащи­озекский природный заказник.

Резерват «Бокейорда» организован на территории четырех районов ЗКО – Жанибекского, Жангалинского, Бокейординского и Казталовского. Общая площадь составляет 343 тыс. га. На сегодня практически завершено формирование штата, ведется материально-техническое оснащение новой ООПТ.

– На территории каждого райо­на, относящегося к резервату, работают инспекторы, которые хорошо знают местность. Штат по ним полностью укомплектован: всего ведут охранную деятельность 50 инспекторов. Остаются открытыми вакансии лесоводов и охотоведов, таких специалистов в этих районах нет, – говорит директор резервата «Бокейорда» Улан Мамырбаев. – На материально-техническое оснащение на этот год из бюджета выделено 202 миллиона тенге. Сейчас проводятся процедуры госзакупок пожарных автомашин, легкового автотранс­порта, тракторов, оргтехники. В этом году будут закуплены два жилых передвижных вагончика для инспекторов.

С обеспечением техникой и необходимым инвентарем помогают международные финансовые институты. Так, три внедорожника Toyota Hilux для инспекторов и трактор приобретены за счет средств Ассоциации по сохранению биоразнообразия Казахстана при поддержке британского Королевского общества защиты птиц. Закуплены также ранцевые опрыскиватели для борьбы со степными пожарами, автомобильные рации, спальные мешки, палатки.

В этом году планируется закончить исследовательские работы, которые покажут, где можно делать колодцы для водопоя сайги. В следующем году приступят к их бурению. Количество колодцев напрямую зависит от численнос­ти сайги. Пока на территории резервата, согласно данным мониторинга, проведенного в авгус­те, зарегист­рировано порядка 200 тыс. голов степной антилопы. Более точные данные по пого­ловью установит весенний авиаучет. Считать будут, как и прежде, с привлечением подведомственных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира. На сегодня запланирована организация как минимум четырех колодцев для водопоя животных.

– Для водообеспечения персонала резервата и ученых будут пробурены отдельные скважины на кордонах, – поясняет директор ООПТ. – В бюджете на 2023 год на это заложены средства, но мы сами должны предложить, где и в каком количестве разместить кордоны.

По его словам, на территории резервата все антропогенные факторы будут минимизированы. К примеру, сюда не будут специально тянуть линии электропередачи. На кордонах предполагается использовать «зеленые» технологии – солнечные батареи и ветряки.

Научная деятельность на территории новой ООПТ уже начата. Ученые двух местных вузов на основании подписанных меморандумов изучают биоразнооб­разие степных экосистем. Сейчас составлен план, по которому студенты 3–4-х курсов соответствующих специальностей будут проходить на базе резервата производственную практику. Совместно с профессорско-преподавательским составом и магистрантами они примут участие в исследовательской работе, подготовке научных проектов.

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