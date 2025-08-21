Сократится очередность в детские сады

Валентина Мелехова

Такого результата удалось достичь благодаря пилотному проекту по ваучерному финансированию, который с мая реализуется в шести городах страны, в том числе и в Костанае.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суть нововве­дения в том, что финансирование от государства идет не напрямую в детский сад, а следует за ребенком. Такая система стимулирует конкуренцию между организациями, и, как следствие, улучшается качество услуг. Как сообщила руководитель отдела образования городского акимата Гульсим Уразбаева, с начала внедрения ваучерной системы и по 8 августа выдано 5 766 ваучеров. И если в апреле в очереди числилось 6 044 ребенка, то теперь – 3 286. С сентября в пилотный проект войдут все остальные дошкольные организации области.

Проблема дефицита мест решается и в школах города. В нынешнем году в Костанае открыты две новые школы в рамках национального проекта «Келешек мектептері» на 2 100 мест, что позволило сократить дефицит ученических мест на 30%. В ближайшем будущем планируется снизить этот показатель еще на 27% за счет ввода в эксплуатацию новых школ на 1 880 мест в микрорайонах Кунай и Береке.

