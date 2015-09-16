Солдат-освободитель Свежий выпуск 463 Жанбулат АЛМАНОВ

Ее отец Нурман Бекбаев ушел на фронт из села Ортагаш. Воевал в составе 106-й казахской национальной кавалерийской дивизии. В результате ожесточенных боев в «Харьковском котле» в мае 1942 года соединение понесло колоссальные потери. Практически весь личный состав дивизии, где воевал Н. Бекбаев, был признан пропавшим без вести, в том числе и он сам. В действительности же оказалось, что отец Кульдарай Игликовой продолжал воевать до марта 1944 года в составе 247-й стрелковой дивизии на Украинском фронте. Погиб Н. Бекбаев в первый день операции «Багратион» в километре от деревни Петрики Дубровинского района Витебской области.

В наши дни в деревне Петрики имеется большая братская могила, в которой покоятся 7 340 воинов. В 1970 году на месте массового захоронения были установлены памятник и мемориальные плиты, на которых указаны фамилии 3 724 воинов, Н. Бекбаев значится на мемориальных плитах под № 264.

Об этом семье К. Игликовой стало известно 31 декабря 2014 года. Именно благодаря самоотверженному труду местного краеведа Алексея Гаврутикова, его помощников и дочери по увековечению имен погибших на территории Дубровинского района Витебской области в годы Великой Отечественной войны К. Игликовой удалось узнать место захоронения своего отца Н. Бекбаева, который все эти годы считался пропавшим без вести.

А. Гаврутиков, на протяжении более чем 20 лет занимаясь поис­ковой работой на общественных началах, переработал огромное количество материалов в архивах Беларуси и России, в результате удалось установить многие неизвестные фамилии павших в Дубровинском районе в годы Великой Отечественной войны. Его подвижнический труд позволил установить сведения о 16 тыс. погибших при освобождении Дубровинского района. Сведения о более чем 22 тыс. воинов им оформлены документально, составлены карточки биографического учета с уточненными данными о погибших, проведена инвентаризация 28 воинских захоронений, расположенных на территории Дубровинского района.

Найденные за последние 6 лет имена воинов увековечены на 320 мемориальных плитах 19 воин­ских захоронений в Дубровинском районе. Чтобы выразить свою глубочайшую признательность за дело А. Гаврутикова, благодаря которому воины-освободители стали героями в глазах своих потомков, семья К. Игликовой, их близкие и друзья посетили Витебскую область.

– Мы сегодня находимся здесь, на белорусской земле, потому что в деревне Петрики погиб отец моей мамы Кульдарай Игликовой. Нам стало об этом известно благодаря украинским и белорусским поисковикам, а именно Алексею Гаврутикову, – сказала сотрудник Евразийской экономической комиссии Клара Болуспаева. – Наша мама, когда узнала о том, что спустя 74 года нашлось место захоронения ее отца, несмотря на возраст и расстояние, приехала в Беларусь, чтобы почтить память о нем, а также выразить вам свою бесконечную благодарность. Лично вам от потомков солдат, воевавших на этой земле и сложивших свои головы в борьбе против фашизма, личности и места захоронений которых вы установили, мы говорим огромное спасибо. Большой и низкий поклон вам.

Кульдарай Игликова призналась, что очень счастлива, ведь нашлось место захоронения ее отца.

– Я его сама не видела и знаю только из рассказов близких и матери, – поделилась К. Игликова. – Спасибо огромное тем людям, которые помогли мне найти моего отца. Пусть Всевышний отблагодарит их за благие деяния.

Сам А. Гаврутиков считает это своим моральным долгом и проявлением любви к своей родине. Как житель этого района он знает о понесенных в войну жертвах. У него брат воевал и погиб в Ленинграде, поэтому А. Гаврутиков не мог оставаться равнодушным к судьбам павших воинов, освобождавших его землю.

– На сегодня установлена 41 тысяча имен, погибших при освобождении Дубровинского района. Мною непосредственно установлена тысяча земляков, погибших на других фронтах, 16 тысяч погибших при освобождении Дубровинского района, из них – более тысячи казахстанцев, – отметил он.



