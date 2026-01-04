Солдат-полиглот служит в Национальном университете обороны

Армия
9

Рядового срочной службы Мади Кайсарулы сослуживцы называют полиглотом, ведь 24-летний военнослужащий освоил пять языков, восходящих к четырем разным языковым группам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Командир инженерно-технического отделения военно-научного взвода Национального университета обороны РК рядовой срочной службы Мади Кайсарулы говорит на пяти языках, входящих в тюркскую, славянскую, германскую и романскую языковые группы. Обладание впечатляющим навыком позволяет ему свободно общаться в разных социумах и изучать непохожие культуры.

В свои 24 года Мади побывал в 20 странах. По его признанию, для овладения языком важны мотивация, регулярная практика и интерес к культуре народа.

"Важно понять систему, правила, вычленить закономерности, которые помогут в изучении языка. Благодаря этому из непривычных звуков и незнакомых слов можно строить предложения. Желание открывает двери, целеустремленность погружает в неизведанный мир, а система не дает в нем заблудиться", – говорит М.Кайсарулы.

Мади вырос в среде билингвизма. Он отлично владеет родным казахским языком и русским. По-настоящему иностранным языком для него стал английский, затем в лицее он изучил турецкий, а с испанским познакомился во время обучения в Испании.

Солдат не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует научиться говорить бегло еще на трех-четырех языках. Ведь знание языков открывает перед человеком весь мир.

Осваивая новый язык, выходец из Мойынкумского района Жамбылской области стремится глубже понять культуру и менталитет того или иного народа. Он считает, что знание нескольких языков развивает когнитивные способности: улучшает память, внимание, мышление и речь. Хобби помогает ему и в боевой учебе: содействует умению быстро переключаться при выполнении разноплановых задач.

#армия #солдат #полиглот

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Десантник с черным поясом: история о мужестве и выборе
В Гвардейском гарнизоне свыше 600 солдат присягнули на верн…
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]