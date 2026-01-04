Фото: Минобороны РК

Командир инженерно-технического отделения военно-научного взвода Национального университета обороны РК рядовой срочной службы Мади Кайсарулы говорит на пяти языках, входящих в тюркскую, славянскую, германскую и романскую языковые группы. Обладание впечатляющим навыком позволяет ему свободно общаться в разных социумах и изучать непохожие культуры.

В свои 24 года Мади побывал в 20 странах. По его признанию, для овладения языком важны мотивация, регулярная практика и интерес к культуре народа.

"Важно понять систему, правила, вычленить закономерности, которые помогут в изучении языка. Благодаря этому из непривычных звуков и незнакомых слов можно строить предложения. Желание открывает двери, целеустремленность погружает в неизведанный мир, а система не дает в нем заблудиться", – говорит М.Кайсарулы.

Мади вырос в среде билингвизма. Он отлично владеет родным казахским языком и русским. По-настоящему иностранным языком для него стал английский, затем в лицее он изучил турецкий, а с испанским познакомился во время обучения в Испании.

Солдат не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует научиться говорить бегло еще на трех-четырех языках. Ведь знание языков открывает перед человеком весь мир.

Осваивая новый язык, выходец из Мойынкумского района Жамбылской области стремится глубже понять культуру и менталитет того или иного народа. Он считает, что знание нескольких языков развивает когнитивные способности: улучшает память, внимание, мышление и речь. Хобби помогает ему и в боевой учебе: содействует умению быстро переключаться при выполнении разноплановых задач.