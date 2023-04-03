Солидный штраф заплатит аэропорт Атырау за некачественные услуги пассажирам

Аэропорт города Атырау привлекли к административной ответственности за ненадлежащее качество услуг пассажирам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Фото с Facebook-страницы аэропорта Атырау

АО «Авиационная администрация Казахстана» 27 декабря 2022 года провело внеплановую инспекционную проверку аэропорта Атырау по исполнению и устранению замечаний, выявленных в ходе проверки годом ранее.

Последняя же проверка выявила нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, а именно отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров. Также не был исполнен план корректирующих действий на 2021-2022 годы, рассказали в КГА.

Воздушной гавани выписали инспекторское предписание и составили план действий по устранению выявленных замечаний в течение месяца.

«Однако ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки» было привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК.