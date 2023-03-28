Солнечный свет ремесел

Весенний форум собрал народных мастеров из семи облас­тей Казахстана и ближайших регионов Российской Федерации. Жителям и гостям областного центра предложен широкий ассортимент изделий ручной работы, выполненных в самых разных техниках.

Фестиваль ремесленников в Петропавловске проходит не впервые и с каждым разом становится все более популярным.

– Наша цель, – сказал, открывая фестиваль, заместитель директора Северо-Казахстанского областного музейного объединения Еркен Шалкенов, – сохранять традиционные ремесла, развивать народное декоративно-прикладное искусство. Мастера с радостью демонстрируют на фестивале свое творчество, обмениваются опытом, реализуют товар.

Участники фестиваля получили возможность не только торговать, но и показывать мастер-классы по художественной обработке дерева, кости, кожи и металла, войлоковалянию, фьюзингу, лоскутному шитью, изготовлению ювелирных украшений, текстильных кукол и игрушек, изделий из керамики, гипса, бересты, эпоксидной смолы…

А одними из первых Наурыз отпраздновали сотрудники департамента по ЧС. В специализированной пожарной части № 2 Петропавловска юрту установили прямо на плацу, здесь же приготовили плов. Состоя­лись веселые соревнования «Жілік жару», «Бег в мешках», «Бои на бревне». Спасатели с азартом поднимали гири и перетягивали канат.

– Наурыз – это праздник веры в наши силы! – сказал, поздравляя коллектив, начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов.

В праздничные дни в Петропавловске проходят концерты, спортивные и развлекательные мероприятия.