Солнце, море и медали

Статьи,Спорт
9
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Апрель 2026 года возвращает в календарь Олимпийского совета Азии одно из самых ярких и необычных событий – Азиатские пляжные игры. Спустя десять лет после турнира во вьетнамском Дананге мультиспортивный праздник вновь набрал обороты, на этот раз в китайском городе Санье.

фото Никиты Басова, НОК РК

Остров Хайнань превратился в огромную спортивную арену, где песок, соленая вода и тропическое небо стали естественными декорациями для битвы за медали. Церемония открытия, прошедшая в прибрежной зоне Тянья Хайцзяо, задала тон всему турниру: шоу развернулось непосредственно на морской глади, объединив современные лазерные технологии, роботизированные конструкции морских животных и древнюю философию единства человека и природы. Под этим небом наш флаг с гордостью пронесли ватерполист Мурат Шакенов и мастер акватлона Диана Ержанова, открыв новую главу в истории казахстанского пляжного спорта.

Наши атлеты, представленные в Санье внушительным десантом из семидесяти человек в девяти дисциплинах, начали борьбу без раскачки. Первыми в бой вступили представительницы женского водного поло. Матч против Таиланда выдался по-настоящему валидольным. Формат пляжного водного поло, отличающийся от классики игрой по сетам, добавил интриги: основное время завершилось вничью, и судьбу встречи решила серия пенальти. Здесь наши девушки проявили стальной характер, выиграв серию со счетом 2:0. Капитан команды Аида Алпысбай позже отметила, что адаптация к открытой воде проходит непросто – волны, ветер и соль диктуют свои правила, к которым нужно привыкнуть быстрее соперниц. Вчера наши ватерполистки проверяли на прочность команду Китайского Гонконга, а впереди их ждет решающая битва с хозяйками турнира – китаянками.

В секторе акватлона, где атлетам приходится сочетать бег и плавание в открытом море, накал страстей был не меньшим. Наш Дарын Конысбаев остановился в шаге от пьедестала, заняв почетное пятое место. Дарын блес­тяще начал, показав лучший результат на стартовом беговом этапе, но плавательный сегмент внес свои коррективы. Итоговое время 29:10 минут – достойный результат на уровне сильнейших атлетов континента. В женском зачете Диана Ержанова финишировала девятой, а Аида Ким вошла в топ-20. Эти результаты – лишь начало долгого марафона, ведь впереди у команды еще смешанная эстафета, где наши ребята намерены взять реванш за личные первенства.

Календарь Игр в Санье расписан поминутно, и ближайшие дни обещают быть жаркими для наших болельщиков. Вчера все внимание было приковано к татами для джиу-джитсу. Здесь на ковер выходили Жибек Кулумбетова и Ажар Салыкова – девушки, чей авторитет в мировом спорте не вызывает сомнений. Также в борьбу вступили наши парус­ники и волейболисты. Сегодня продолжит программу джиу-джитсу, где мы ждем медалей от Алинура Куатулы и Адлана Мадаева. А в выходные, 25 и 26 апреля, в акваторию залива Санья выйдут мастера плавания на открытой воде. Мария Федотова, Дарья Пушко, Лев Черепанов и Галымжан Балабек поборются за награды на дистанции пять километров – дисциплине, требующей невероятной выносливости.

Особый интерес вызывает турнир по баскетболу 3 х 3, который стартует 25 апреля. Нашим парням и девушкам предстоит серия сложнейших матчей против Китая, Индии и Катара. Финальный блок Игр (28–29 апреля) будет ознаменован выступлениями наших скалолазов во главе с Ришатом Хайбуллиным и Амиром Маймуратовым, а также мастеров пляжной борьбы. Жасулан Бексултанов, Ермахан Кошкинбаев и другие наши батыры готовы подтвердить статус Казахстана как ведущей борцовской державы, даже если ковер заменен на песок. Пляжная Азиада в Санье – это не только спорт, это проверка на прочность в непривычных условиях, и, судя по стартовым дням, наши атлеты заряжены исключительно на победу. Нам остается лишь следить за расписанием и верить, что морской бриз Хайнаня будет дуть в паруса казахстанской сборной.

#Спорт #пляжные игры #Азиатские пляжные игры.

