Солнце в помощь

Солнечная электростанция «Жез-Солар» готова вырабатывать 1,88 млн кВт.ч в первый год, сообщил жезказганский предприниматель – директор ТОО «ТехноГруппСервис» Нуртай Альжанов.

На предприятии уже установлено 2 400 солнечных батарей последнего поколения мощностью 530 кВт каждая. И хотя «Жез-Солар» уступает по размеру и мощности действующей под поселком Кенгир станции, тем не менее ожидания у ее руководителя вполне серьезные.

Предприниматель считает, что полученная в будущем «зеленая» энергия положительно повлияет не только на экологию региона – в перспективе ожидается снижение тарифов на электро­энергию для населения.

Доля казахстанского содержания в осуществлении проекта – установленная трансформаторная подстанция мощностью 1 600 кВт, выпущенная на трансформаторном заводе в Кентау. В основном на станции используется современное оборудование от известных зарубежных компаний-производителей.

Проект солнечной станции воплощен в жизнь при участии ТОО «Техногрупп констракшн». Как проинформировал Нуртай Альжанов, объем вложенных в строительство собственных средств составил 113 млн 493 тыс. 685 тенге, заемных – 264 млн 818 тыс. 600 тенге.

Напомним, первая солнечная электро­станция была запущена в работу в конце 2019 года. Было заявлено, что проект ТОО «Kaz green energy» стоимостью 3,75 млрд тенге уже в первые пять лет будет вырабатывать до 69,4 млн кВт.ч. Его мощностей, согласно проекту, будет достаточно, чтобы обеспечить энергией до 1 800 частных жилых домов.

Эксперты едины во мнении, что солнечная энергия гораздо лучше подходит для Жезказгана, чем ветряная. Это обус­ловлено климатическими условиями и рельефом.

Оба проекта реализуются в рамках Стратегии РК по переходу к «зеленой» энергетике, предусматривающей к 2050 году доведение удельного веса ВИЭ до 50%.