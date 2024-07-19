Солнце, воздух, вода и питомцы зоопарка

Статьи
415
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Водные процедуры, облегченный рацион и кондиционер в вольере помогают животным в жару

фото автора

Животные, как и люди, готовятся к лету. Например, меняют свой «гардероб». Шубка лани стала красно-кирпичного цвета, яркий наряд и у пятнистых оленей. Парнокопытные сбросили подшерсток в процессе линьки, шерсть стала тоньше, и дышится им легче.

Днем, когда уходит утренняя прохлада, животные собираются у водопоя, прячутся под навес, во внутренние помещения, ищут тенистый уголок. Семейству серого кенгуру хорошо в тени высокорослого можжевельника. Впервые в истории шымкентского зоопарка у них появилось потомство. Малыш родился три месяца назад, сразу же перебравшись в сумку, где и живет, подрастая и набираясь сил.

Новосел зоопарка – гималайский тар – месяц назад прибыл из Новосибирска. Сейчас он тоже сбросил теплую шерсть, заодно сменив окраску на более светлую. Активность тар проявляет обычно в сумерках, а днем сонно бродит по вольеру.

Летом животные пьют намного больше. В вольерах для них установлены корыта с водой и бассейны. Лебеди, пеликаны и прочие водоплавающие стараются больше времени проводить в водоемах. Гуси и утки наперегонки ныряют, пара черных лебедей кружит вокруг своего единственного малыша, заботясь о его безопасности. Пара бегемотов – Мушкетер и Глория – выходят из бассейна только для того, чтобы поесть. Не отстают от них и медведи. Тигры тоже обожают водные процедуры, лениво поглядывая на посетителей из бассейна.

Не отказываются от водных процедур черные грифы и другие хищные птицы, не забывая сушить свои перья под солнцем.

– Хищные птицы вообще мало пьют, им достаточно влаги в мясе, – рассказывает заведующая ветеринарной частью зоопарка Нина Ли. – Они любят нежиться под солнцем, отдыхают, сложив крылья. Видно, что получают удовольствие.

А обезьян в особо жаркие дни угощают брикетом мороженого. Среди любимых лакомств – замороженные в ведерке с водой фрукты. Их добыча из ведра становится для животных увлекательной игрой.

Тигр вместо привычных 12 кг мяса в день летом съедает только 10 кг. И у всех из семейства кошачьих один день в неделю – разгрузочный. Да и в целом летний рацион питания более легкий: в меню преобладают арбуз, дыня, огурцы, помидоры, листья салата, укроп и петрушка, свежескошенная трава.

Пума и леопард амурский в Шымкентском зоопарке на особом привилегированном положении. Лето они проводят под кондиционером, редко покидая свой домик.

Территории вольеров часто поливают из шланга. Могучие лесные зубры тоже не прочь оказаться под прохладной струей воды. Многим парнокопытным пришлась по нраву подстилка из влажного песка.

Кстати, совсем недавно зубриха-мама Ярославна родила малыша. Папе по кличке Музыкант увидеть первенца не удалось. Зубренок уже заметно подрос, выходит с мамой на прогулку в вольер и даже пробует еду для взрослых – мягкое сено.

У очаровательного пушистого зубренка пока нет имени. Придумать его руководство зоопарка предложило казахстанцам. Желательно, чтобы оно начиналось на «му», ведь зубры в племенной книге, как и породистые лошади, регистрируются по линии отца.

#Шымкент #зоопарк #животные

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Казахстанские и белорусские десантники участвовали в учения…
За порядком среди осужденных следят с помощью видеокамер
Лудоманам помогут избавиться от зависимости
О судебной системе, строительстве жилья и обеспечении чисто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]