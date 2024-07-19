Солнце, воздух, вода и питомцы зоопарка

Животные, как и люди, готовятся к лету. Например, меняют свой «гардероб». Шубка лани стала красно-кирпичного цвета, яркий наряд и у пятнистых оленей. Парнокопытные сбросили подшерсток в процессе линьки, шерсть стала тоньше, и дышится им легче.

Днем, когда уходит утренняя прохлада, животные собираются у водопоя, прячутся под навес, во внутренние помещения, ищут тенистый уголок. Семейству серого кенгуру хорошо в тени высокорослого можжевельника. Впервые в истории шымкентского зоопарка у них появилось потомство. Малыш родился три месяца назад, сразу же перебравшись в сумку, где и живет, подрастая и набираясь сил.

Новосел зоопарка – гималайский тар – месяц назад прибыл из Новосибирска. Сейчас он тоже сбросил теплую шерсть, заодно сменив окраску на более светлую. Активность тар проявляет обычно в сумерках, а днем сонно бродит по вольеру.

Летом животные пьют намного больше. В вольерах для них установлены корыта с водой и бассейны. Лебеди, пеликаны и прочие водоплавающие стараются больше времени проводить в водоемах. Гуси и утки наперегонки ныряют, пара черных лебедей кружит вокруг своего единственного малыша, заботясь о его безопасности. Пара бегемотов – Мушкетер и Глория – выходят из бассейна только для того, чтобы поесть. Не отстают от них и медведи. Тигры тоже обожают водные процедуры, лениво поглядывая на посетителей из бассейна.

Не отказываются от водных процедур черные грифы и другие хищные птицы, не забывая сушить свои перья под солнцем.

– Хищные птицы вообще мало пьют, им достаточно влаги в мясе, – рассказывает заведующая ветеринарной частью зоопарка Нина Ли. – Они любят нежиться под солнцем, отдыхают, сложив крылья. Видно, что получают удовольствие.

А обезьян в особо жаркие дни угощают брикетом мороженого. Среди любимых лакомств – замороженные в ведерке с водой фрукты. Их добыча из ведра становится для животных увлекательной игрой.

Тигр вместо привычных 12 кг мяса в день летом съедает только 10 кг. И у всех из семейства кошачьих один день в неделю – разгрузочный. Да и в целом летний рацион питания более легкий: в меню преобладают арбуз, дыня, огурцы, помидоры, листья салата, укроп и петрушка, свежескошенная трава.

Пума и леопард амурский в Шымкентском зоопарке на особом привилегированном положении. Лето они проводят под кондиционером, редко покидая свой домик.

Территории вольеров часто поливают из шланга. Могучие лесные зубры тоже не прочь оказаться под прохладной струей воды. Многим парнокопытным пришлась по нраву подстилка из влажного песка.

Кстати, совсем недавно зубриха-мама Ярославна родила малыша. Папе по кличке Музыкант увидеть первенца не удалось. Зубренок уже заметно подрос, выходит с мамой на прогулку в вольер и даже пробует еду для взрослых – мягкое сено.

У очаровательного пушистого зубренка пока нет имени. Придумать его руководство зоопарка предложило казахстанцам. Желательно, чтобы оно начиналось на «му», ведь зубры в племенной книге, как и породистые лошади, регистрируются по линии отца.