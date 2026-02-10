Фото: Kazpravda.kz

По его словам, в деле развития предпринимательства Правительство должно уделять особое внимание качеству. Государственную поддержку следует дифференцировать по уровню технологичности и категориям бизнеса. Поддержка малого бизнеса должна быть адресной, эффективной, стимулировать переход от «режима выживания» к устойчивому росту.

Меры поддержки среднего бизнеса с высоким потенциалом развития в несырьевом секторе должны способствовать расширению масштабов рынков сбыта готовой продукции.

Правительству совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо до 1 апреля внести предложения по полноценной перезагрузке политики поддержки МСБ с созданием единой цифровой экосистемы, доступной каждому предпринимателю прямо со смартфона.

Как отметил Президент, действующая регуляторная среда создает для предпринимателей избыточные административные и материальные издержки. Одним из инструментов их снижения стал мораторий на проверки субъектов МСБ. Однако с момента завершения моратория все вернулось на круги своя.

- Так, если в 2020 году было проведено 70 тысяч проверок, то в прошлом году этот показатель увеличился до 92 тысяч. Причем свыше 85% из них носят внеплановый характер. Пора прекращать эту сомнительную практику. Вместо этого стоит проверить медицинский фонд, частные школы и систему предоставления социальных льгот, - сказал Токаев.

Ключевой задачей нового этапа регуляторной реформы должен стать полноценный переход к цифровой модели с использованием блокчейна и искусственного интеллекта. В основе должен лежать принцип так называемых «регуляторных желтых страниц» (Regulatory Yellow Pages). Агентству по стратегическому планированию и реформам следует завершить эту работу до конца текущего года, добавил Глава государства.