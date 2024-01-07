Сообщение о наказании жамбылских дорожников - фейк

Происшествия
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Работы по очистке автодорог в регионе во время непогоды велись в соответствии с нормативными сроками, передает Kazpravda.kz

Фото: 24kz

Нацкомпания "ҚазАвтоЖол" сделала заявление в связи с распространением в СМИ информации о привлечении к ответственности руководства Жамбылского областного филиала.

"На сегодняшний день проезд по автомобильным дорогам республиканского значения Жамбылской области обеспечен и ограничений движения по автодорогам для автотранспорта не введено. (…) В период с 11 по 17 декабря в результате аномального ухудшения погодных условий на территории области (…) временные ограничения для движения транспортных средств вводились 20 раз", - говорится в сообщении.

В период ухудшения погодных условий, отметили в компании, в целях ликвидации последствий непогоды было задействовано более 120 единиц техники, привлекалась дополнительная техника с соседних регионов. Работы по очистке автодорог произведены в соответствии с нормативными сроками.

"Информация о привлечении к ответственности за несвоевременное проведение работ по зимнему содержанию не соответствует действительности", - подчеркнули в "ҚазАвтоЖол".
 

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