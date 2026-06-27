В Актау изъяли более 33 кг марихуаны, спрятанной в посылке

Подозреваемого задержали при получении груза, который, по версии следствия, предназначался для распространения в западных регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот из видео

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в западные регионы страны и изъяли более 33,5 килограмма марихуаны.

Как сообщили в МВД, сотрудники департаментов полиции Западно-Казахстанской и Мангистауской областей провели совместную операцию, в ходе которой задержали 41-летнего мужчину.

По данным ведомства, подозреваемый организовал доставку наркотиков из Жамбылской области, используя службы грузоперевозок. Запрещенное вещество было спрятано в обычной посылке.

Мужчину задержали в Актау в момент получения отправления.

«В ходе осмотра посылки сотрудники полиции обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического средства превысил 33,5 кг.», – сообщили в МВД.

По факту незаконного оборота наркотических средств начато досудебное расследование.