В Актау изъяли более 33 кг марихуаны, спрятанной в посылке

Подозреваемого задержали при получении груза, который, по версии следствия, предназначался для распространения в западных регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz
Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в западные регионы страны и изъяли более 33,5 килограмма марихуаны.
Как сообщили в МВД, сотрудники департаментов полиции Западно-Казахстанской и Мангистауской областей провели совместную операцию, в ходе которой задержали 41-летнего мужчину.
По данным ведомства, подозреваемый организовал доставку наркотиков из Жамбылской области, используя службы грузоперевозок. Запрещенное вещество было спрятано в обычной посылке.
Мужчину задержали в Актау в момент получения отправления.
«», – сообщили в МВД.
По факту незаконного оборота наркотических средств начато досудебное расследование.