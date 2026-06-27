Деньги за туры брали, но поездки не организовывали: в Актобе начато расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актобе начато досудебное расследование по факту мошенничества, связанного с продажей туристических услуг через интернет, передает Kazpravda.kz.

По данным следствия, подозреваемый размещал в социальных сетях объявления о продаже зарубежных туров. Он принимал деньги за бронирование путевок, авиабилетов и проживания, однако после оплаты свои обязательства не выполнял.

«Подозреваемый получал денежные средства под предлогом организации туристических поездок за рубеж. При этом оплаченные туры не организовывались, а деньги использовались по собственному усмотрению», – сообщили в прокуратуре региона.

В результате действий подозреваемого потерпевшим причинен материальный ущерб. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество»).

В прокуратуре призвали граждан внимательно проверять туроператоров и туристические агентства перед оплатой услуг. Перед перечислением денег рекомендуется убедиться в наличии государственной регистрации компании, ознакомиться с отзывами, внимательно изучить условия договора и сохранить документы, подтверждающие оплату и переписку.