В Казахстане могут создать единую организацию медиаторов

В Министерстве культуры и информации прошло онлайн-заседание Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов, передает Kazpravda.kz
Участники обсудили предложения по развитию института медиации и совершенствованию законодательства в этой сфере.
«В ходе заседания рассмотрены инициативы по созданию единой республиканской организации медиаторов, разработке Единого профессионального стандарта профессионального медиатора, а также вопросы совершенствования законодательства», - сообщили в МКИ.
Кроме того, участникам представили результаты мониторинга интернет-ресурсов 24 организаций медиаторов.
По итогам заседания представители профессионального сообщества предложили создать рабочую группу, которая займется подготовкой изменений в законодательство о медиации.
Также обсуждалась необходимость обновления Реестра медиаторов и повышения доступности информации о работе медиаторов для граждан.