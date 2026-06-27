В Казахстане могут создать единую организацию медиаторов

В Министерстве культуры и информации прошло онлайн-заседание Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов, передает Kazpravda.kz

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Участники обсудили предложения по развитию института медиации и совершенствованию законодательства в этой сфере.

«В ходе заседания рассмотрены инициативы по созданию единой республиканской организации медиаторов, разработке Единого профессионального стандарта профессионального медиатора, а также вопросы совершенствования законодательства», - сообщили в МКИ.

Кроме того, участникам представили результаты мониторинга интернет-ресурсов 24 организаций медиаторов.

По итогам заседания представители профессионального сообщества предложили создать рабочую группу, которая займется подготовкой изменений в законодательство о медиации.

Также обсуждалась необходимость обновления Реестра медиаторов и повышения доступности информации о работе медиаторов для граждан.