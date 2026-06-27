Казахстан и Европейская прокуратура подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ходе рабочего визита в Люксембург провел переговоры с руководством Европейской прокуратуры и Генеральной прокуратуры Люксембурга.

Главным итогом визита стало подписание соглашения о взаимодействии между Генеральной прокуратурой Казахстана и Европейской прокуратурой.

«Данный международный документ создает правовую основу для непосредственного взаимодействия казахстанской прокуратуры с прокурорами Европейского союза, включая обмен оперативной информацией, создание совместных следственных групп, содействие по вопросам экстрадиции преступников, розыска, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем», – сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

Кроме того, глава надзорного органа встретился с Генеральным прокурором Люксембурга Джоном Петри. Стороны обсудили вопросы борьбы с преступностью, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также обмен опытом между прокуратурами двух стран.