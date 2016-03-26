​Сопричастна к важному решению

Свежий выпуск
408
Арайлым НЕСИПБАЕВА, студентка Государственного университета им. Шакарима, Семей

Это работало не только на стимулирование инициативности молодежи, но и на усиление правовой грамотности юных избирателей. Для меня выборы имели огромное значение, так как я смогла лично принять участие в важном решении, определяющим жизнь страны на годы вперед. Уверена в своем выборе, так как он был взвешенным и продуманным, я проголосовала за стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

Популярное

Все
Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Город без тени
Для более чем 3,7 млн школьников в Казахстане завершился учебный год
Им нужен свой человек
Наш мир глазами ребенка
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
С начала нынешнего года в области Улытау зарегистрировано более 100 фактов интернет-мошенничества, 39 уголовных дел по данной статье направлено в суд
Какие бы нововведения ни появлялись в сфере образования, а для подавляющего большинства 25 мая было и остается днем окончания учебы
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Как отметят День защиты детей в Астане
Самолеты – не роскошь, а средство…
ТЭЦ в «красной» зоне
Важные старты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]