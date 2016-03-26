​Сопричастна к важному решению

Это работало не только на стимулирование инициативности молодежи, но и на усиление правовой грамотности юных избирателей. Для меня выборы имели огромное значение, так как я смогла лично принять участие в важном решении, определяющим жизнь страны на годы вперед. Уверена в своем выборе, так как он был взвешенным и продуманным, я проголосовала за стабильность и уверенность в завтрашнем дне!