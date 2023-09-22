Соревнования провели среди экипажей БТР Нацгвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В Актобе завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии среди военнослужащих.

Основными целями проведения смотра-конкурса являлось совершенствование профессионального мастерства военных водителей, членов экипажей БТР, повышение эффективности их деятельности, закрепление их на службе в войсках, выявление наиболее профессионально подготовленных экипажей БТР подразделений воинских частей, а также изучение, распространение и внедрение положительного опыта передовых подразделений.

Проверка на меткость

Соревнования по вождению военной грузовой техники и управлению БТР на суше проходили на автодроме воинской части 6655 поселка Акжар. В заключительном этапе смотра-конкурса участвовали военнослужащие Национальной гвардии со всего Казахстана – четырех региональных командований, Академии Национальной гвардии, а также воинских частей непосредственного подчинения. До этого отборочные этапы конкурса проходили на базе воинских частей, региональных командований.

Состязания продолжались три дня. На старте гвардейцы соревновались в первичной медицинской подготовке, знании технических характеристик военной техники и ее эксплуатации, использования флажков для регулирования дорожного движения, также были проверены их знания по Правилам дорожного движения.

Второй день смотра-конкурса прошел на полигоне «Алга» воинской части 30238 Министерства обороны РК. В ходе практических занятий по стрелковой подготовке участники выполнили упражнения по стрельбе в составе боевых машин вели огонь по мишеням из АК-74, а также из крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 мм (Никитин-Соколов-Волков) по установленным целям. Кроме того, производили стрельбу из БТР-80 по неподвижным и движущимся целям из своего табельного оружия.

Через трудности к триумфу

Но самые эффектные баталии оставались напоследок. Экипажи должны были продемонстрировать практическое вождение с преодолением препятствий на трассе протяженностью более 5 км, которая включает противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывную полосу, габаритный дворик, крутые спуски и подъемы.

В конкурсе участвовали экипажи девяти бронетранспортеров и стольких же водителей военных «КамАЗов». Трасса была одинаковая для всех, только вот командам БТРов необходимо было еще хорошо пройти боевой рубеж.

Первыми к старту вышли водители КамАЗов. На конкурс выделили две машины. В этом тоже есть загвоздка – свою-то машину водитель знает, как родную. Но волноваться некогда. Под бравые ритмы патриотической музыки вперед, на трассу. Один за другим экипажи проходят и коварную «восьмерку», и узкий проезд, не «подорвавшись» на минной растяжке.

Таким образом, определились победители трехдневных соревнований. Лучшим водителем Национальной гвардии стал старший сержант Б.Ахметкалиев из воинской части 6654 (Каракемир). Серебро и бронзу разделили водитель воинской части 5516 регионального командования «Орталық» (Караганда) старший сержант Ж.Кокени водитель воинской части 3656 (Астана) сержант Е.Бедешев.

– Главное, смелость и доблесть, а также сдержанность и хорошая езда водителя. Дальше от него зависит все. Ощутил экстрим и адреналин. Одним словом, доволен своим результатом, достойно в финальной гонке выиграл соревнования, - отметил старший сержант Бауыржан Ахметкалиев.

Затем на полосе препятствий старт приняли экипажи БТР. Особенность этих соревнований в том, что экипажи не работают друг с другом постоянно. В их составе как военнослужащие по контракту, так и солдаты-срочники, прошедшие специальную подготовку и допущенные к такой сложной технике. И, тем не менее, работать экипажи должны, как единый механизм. 13-тонная махина не простит ошибки. Особенно при крутом подъеме и спуске. Перед стартом - тщательнейшая проверка всего оборудования, чтобы не случилось просачивания жидкости.

Экипажи БТР преодолели такие препятствия как противотанковый ров, «змейка», колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, габаритный дворик, габаритная «восьмерка», крутой подъем и спуск, железнодорожный переезд, аппарель, косогор. Здесь важна слаженность всего экипажа, так как сориентироваться в такой обстановке по одним только триплексам – небольшим смотровым окошкам, задача не из легких, а также им предстояло поразить несколько мишеней. Наводчики должны были безукоризненно выполнить задание.

Жюри учитывала точность выполнения упражнения и время прохождения. И здесь экипаж должен работать как один механизм. Все команды впервые вышли на полосу препятствий в специальной горной местности, было сложно, опасные наклоны и повороты, но тем и интереснее трасса.

Трассу состязаний изменяют каждый год. И выходят на нее участники без тренировки и раскачки. Максимум, что разрешено – прогуляться до старта по трассе пешком: на глаз оценить маршрут.

– Наиболее зрелищным стал заключительный день соревнований, когда свое профессиональное мастерство показывали водители бронетранспортеров. Сначала им нужно преодолеть ров, колейный мост, отработать подъем и остановку на скорости, а также ведение огня. При этом, не останавливаясь, не скатываясь назад и не зацепив стенки и ограничительные столбы. На этапах экипажи БТР сталкивались с препятствиями разной степени сложности. Оценивается и скорость передвижения экипажей, и класс прохождения элементов, – отметил заместитель командира воинской части 3656 по технике и вооружению подполковник Нурсейт Камбаров.

По итогам личного зачета лучшим экипажем БТР была признана команда воинской части 6654 (Каракемир). Второе место взял экипаж воинской части 6656 регионального командования “Батыс”. А бронза досталась - экипажу воинской части 5512 регионального командования “Орталық”.

– Я скажу, сегодняшний этап, был очень сложным потому, что правила и условия этого конкурса с каждым годом усложняются. Надеюсь, что за счет этого повысится уровень мастерства и квалификация участников. Я участвую в этом конкурсе третий год подряд. Мы были лучшим экипажем БТР Национальной гвардии в 2021 году. Этот конкурс требует определенного мастерства специалистов. Например, ловкость механика-водителя играет важную роль при преодолении начальных препятствий. При этом командир экипажа тоже должен уметь проявить себя. Он не должен отклоняться от маршрута до самого его конца. Ведь во время движения бывают моменты, когда цели поднимаются со всех сторон. В такой момент важна его бдительность. Это значит, что, если он вовремя подаст команду стрелку, есть шанс заработать очки. Если не делать каждое действие внимательно, легко потерять очки, – рассказал командир экипажа воинской части 6698 регионального командования «Оңтүстік», старший сержант Ержан Тойлыбаев.

Гвардейцы подарили детям подарки

Следует отметить, на данное мероприятие, пригласили воспитаников детского реабилитационного центра «Аяла», оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтоб посмотрели заключительный эстремальный этап смотра-конкурса «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии. Здесь же для детей был организован праздничный обед.

В свою очередь заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин порадовал детей, подарив им канцелярские принадлежности от имени Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

Проведение благотворительных акций является традицией для наших военнослужащих Национальной гвардии и продолжением большого пути к духовно-нравственному совершенствованию нового поколения казахстанских детей. Сегодня мы увидели счастливые лица этих детей и для нас, взрослых, это очень важно. Мы искренне надеемся, что каждый из них вырастет достойным гражданином нашей страны, – сказал генерал-майор Воронкин.

ДРЦ «Аяла» был образован путем объединения Алгинского детского дома и Центра адаптации несовершеннолетних, поскольку в регионе уменьшилось количество воспитанников детских домов. Здесь, при содействии педагогов и психологов, детям помогают выбрать профессию, готовят к самостоятельной жизни. В данном центре проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 18 лет.

Награды победителям

По итогам выступления первое общекомандное место завоевала команда воинской части 6654 (Каракемир), на втором месте команда регионального командования «Орталык» (Караганда), третье место заняла команда регионального командования «Батыс» (Уральск).

- Все участники смотра-конкурса, сначала прошли 1-ый и 2-ой этап в своих воинских частях, а затем на уровне регионального командования. Именно поэтому здесь собрались лучшие из лучших из разных регионов. Здесь проверялись не только их навыки вождения военной техники, но и стрелковая подготовка, военно-медицинские знания, умение стрелять с бронетранспортера, а также отдельная стрелковая подготовка, поскольку их работа связана с техникой, их навыками в ремонте, обслуживании и управлении транспортными средствами. Командир экипажа, наводчик, механик-водитель должны быть взаимозаменяемы. Именно поэтому они должны быть максимально универсальными, – подчеркнул генерал-майор Константин Воронкин.

В завершение мероприятия заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин от имени заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова наградил победителей Кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.