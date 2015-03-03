Соревнуются юные Свежий выпуск 880

Лучшими в дружине Кызылординской области стали Дулат Даутов (весовая категория до 49 кг), Ернур Олмесбек (60 кг), Казыбай Жалгасбай (69 кг) и Турсынбай Кулахмет (81 кг). На высшую ступеньку пьедестала почета также поднялись по два представителя Южно-Казахстанской (Бекболат Есен, 75 кг и Айбек Эрметов, 91 кг) и Алматинской (Константин Брусенский, 56 кг и Канагат Ахмедов, свыше 91 кг) областей. Еще два первых места на счету Сагындыка Мулдашева (52 кг, Западно-Казахстанская область) и Аблая Алиханова (64 кг, Жамбылская область).