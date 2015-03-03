Соревнуются юные

Свежий выпуск
880
Лучшими в дружине Кызылординской области стали Дулат Даутов (весовая категория до 49 кг), Ернур Олмесбек (60 кг), Казыбай Жалгасбай (69 кг) и Турсынбай Кулахмет (81 кг). На высшую ступеньку пьедестала почета также поднялись по два представителя Южно-Казахстанской (Бекболат Есен, 75 кг и Айбек Эрметов, 91 кг) и Алматинской (Константин Брусенский, 56 кг и Канагат Ахмедов, свыше 91 кг) областей. Еще два первых места на счету Сагындыка Мулдашева (52 кг, Западно-Казахстанская область) и Аблая Алиханова (64 кг, Жамбылская область).

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

В центре внимания
Спасли мальчика, укушенного осой
Наша промышленность готова к преодолению вызовов
Накрыли подпольную лабораторию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]