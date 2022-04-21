Состоялось заседание экспертного клуба «Sarap»: «Ұлттық құрылтай – новая модель общественного диалога»

21 апреля в Нур-Султане на площадке Казахстанского института общественного развития состоялось заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Ұлттық құрылтай – новая модель общественного диалога».

Организатором является НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, политологи, общественные деятели и эксперты КИОР.

Участники экспертного клуба обсудили реализацию нового общественного института «Ұлттық құрылтай», инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». В частности, были рассмотрены ключевые аспекты Национального курултая в современных реалиях.

Модератором выступил Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов. Он озвучил тезис Президента о том, что новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне:

«Роль и задачи нового Института особенные и имеют важное историческое значение в построении Нового Казахстана. «Ұлттық құрылтай» должен сформировать единую модель общественного диалога и стать связующим звеном между властью и обществом. Главная цель - расширение границ общенационального диалога», - подчеркнул Глава КИОР.

В своем выступлении депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин напомнил, что Президент неоднократно говорил о необходимости в трансформации отношений между обществом и государством:

«У нашего Президента есть благородное стремление обновить Казахстан, направить на верный путь. А мы должны, всей страной, единодушно его поддержать! Такая трансформация, прежде всего, должна начаться в работе Парламента, в стенах Мажилиса».

В свою очередь член депутатской фракции партии «AMANAT» Саясат Нурбек отметил важность создания Национального курултая в формировании новой политической культуры в стране:

«Жаңа Қазақстан надо начинать с новых принципов и новых форматов работы. Создание нового института «Ұлттық Құрылтай» позволит расширить каналы для обеспечения открытого обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов. Это общая работа государства и общественности по выработке наиболее эффективной модели развития страны».

В ходе заседания эксперты поделились своим видением и мнением о том, какие функции и полномочия должны быть у нового Института, а также обсудили шаги по формированию устойчивой обратной связи между обществом и государством.