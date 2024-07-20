Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Общество
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Наталья Денисова
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Конкурс собрал более двух десятков участников из разных уголков региона.

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– К этому мероприятию мы готовились более полугода, – рассказывает руководитель отдела КГУ «Дом дружбы – Центр общественного согласия» Алтын Жамбылкызы. – Конечно, волновались, потому что мероприятия патриотического плана хочется организовать с максимальным эффектом. Но у нас все получилось, так как связи с районами у Дома дружбы крепкие, конкурс действительно интересный, а талантливых детей в области Жетысу много.

И это должны были быть дети не просто талантливые, а еще и умные, подрастающие на семейных традициях и беззаветно любящие родной край. Участникам предстояло преодолеть разные этапы, в том числе интеллектуальный, где объяснить жюри, что такое шежіре, какое оно имеет значение для казахского народа, а также создать видеоролик о своей семье, родословной и генеалогическом древе.

У многих участников это получилось блестяще. Жюри, состоявшее из ученых, общественных деятелей, педагогов, справедливо отмечало личные успехи каждого выступавшего, так как и речи юношей и девушек, и их видеоролики были очень интересными.

– Я считаю, что шежіре должно интересовать каждого казаха вне зависимости от возраста, и лучше бы – с детских лет, – говорит школьник из аула Кызыл­агаш Токтасын Бакберды. – Это же наша родословная! Знание и изложение шежіре требуют от человека внимания к своим корням, к истории семьи, рода. Но если говорить в целом, то все вместе взятые шежіре – это история казахов, земли, страны, летопись событий. Важно знать не только, кто твои предки, но и чем они занимались, а может, и прославили твой род.

Запоминающимся и динамичным стало выступление на конкурсе сестер-двойняшек ­Аяжан и Аружан Минасип из красивого семиреченского городка Сары­озека. Девушки захватывающе рассказывали о своем крае и своей семье, смонтировали красочный ролик на эту тему и стали настоя­щими звездами мероприятия.

– На тему родословной говорить приятно и интересно, как и обо всем, что связано с традициями казахского народа, – призналась Аяжан.

Абикен Ерсултан из города Саркана, Нурсулу Толеуханкызы из Панфиловского района облас­ти Жетысу, Асыл Мамажан из Талдыкоргана, Улмекен Медет из города Текели рассказывали о славных батырах, биях, фронтовиках ВОВ.

– С давних времен люди знают свои корни и гордятся своими предками, – отметил Арсен Асамурат.

А Асыл Мамажан с гордостью заявила:

– Я знаю свою родословную и, конечно, уверена в том, что каждый должен знать историю своего рода до седьмого колена!

Как отметили в Управлении общественного развития области Жетысу, выступившем идейным вдохновителем мероприятия, конкурс достиг своих целей. Все было сделано с душой, красиво, интересно.

#конкурс #школьники #Менің шежірем

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