Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем» Общество 20 июля 2024 г. 5:32 1060 Наталья Денисова subscriber Конкурс собрал более двух десятков участников из разных уголков региона. фото автора – К этому мероприятию мы готовились более полугода, – рассказывает руководитель отдела КГУ «Дом дружбы – Центр общественного согласия» Алтын Жамбылкызы. – Конечно, волновались, потому что мероприятия патриотического плана хочется организовать с максимальным эффектом. Но у нас все получилось, так как связи с районами у Дома дружбы крепкие, конкурс действительно интересный, а талантливых детей в области Жетысу много. И это должны были быть дети не просто талантливые, а еще и умные, подрастающие на семейных традициях и беззаветно любящие родной край. Участникам предстояло преодолеть разные этапы, в том числе интеллектуальный, где объяснить жюри, что такое шежіре, какое оно имеет значение для казахского народа, а также создать видеоролик о своей семье, родословной и генеалогическом древе. У многих участников это получилось блестяще. Жюри, состоявшее из ученых, общественных деятелей, педагогов, справедливо отмечало личные успехи каждого выступавшего, так как и речи юношей и девушек, и их видеоролики были очень интересными. – Я считаю, что шежіре должно интересовать каждого казаха вне зависимости от возраста, и лучше бы – с детских лет, – говорит школьник из аула Кызылагаш Токтасын Бакберды. – Это же наша родословная! Знание и изложение шежіре требуют от человека внимания к своим корням, к истории семьи, рода. Но если говорить в целом, то все вместе взятые шежіре – это история казахов, земли, страны, летопись событий. Важно знать не только, кто твои предки, но и чем они занимались, а может, и прославили твой род. Запоминающимся и динамичным стало выступление на конкурсе сестер-двойняшек Аяжан и Аружан Минасип из красивого семиреченского городка Сарыозека. Девушки захватывающе рассказывали о своем крае и своей семье, смонтировали красочный ролик на эту тему и стали настоящими звездами мероприятия. – На тему родословной говорить приятно и интересно, как и обо всем, что связано с традициями казахского народа, – призналась Аяжан. Абикен Ерсултан из города Саркана, Нурсулу Толеуханкызы из Панфиловского района области Жетысу, Асыл Мамажан из Талдыкоргана, Улмекен Медет из города Текели рассказывали о славных батырах, биях, фронтовиках ВОВ. – С давних времен люди знают свои корни и гордятся своими предками, – отметил Арсен Асамурат. А Асыл Мамажан с гордостью заявила: – Я знаю свою родословную и, конечно, уверена в том, что каждый должен знать историю своего рода до седьмого колена! Как отметили в Управлении общественного развития области Жетысу, выступившем идейным вдохновителем мероприятия, конкурс достиг своих целей. Все было сделано с душой, красиво, интересно. #конкурс #школьники #Менің шежірем