Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики

Как отметила депутат мас­лихата Алматинской облас­ти Асель Заирова, состояние учреж­дения не выдерживает никакой критики. Здесь обу­чаются порядка 600 студентов по семи специальностям. Колледж считается одним из ведущих в регионе, он расположен в самом центре города Каскелена. При этом в учебных корпусах отсутствует Интернет.

В свое оправдание директор колледжа Рустембек Бакиров сетовал на нехватку финансирования. По его словам, материальная база требует обновления, неоднократно были направлены заявки на проведение капремонта здания, но безрезультатно.

В этот же день мониторинговая группа посетила Каскеленский колледж культуры, экскурсия по которому также оставила у проверяющих неблагоприятные впечатления. В студенческом доме, построен­ном 55 лет назад, изношена электропроводка, учащиеся вынуждены жить в антисанитарных условиях, пользоваться старыми постельными принадлежностями. Помимо прочего, здесь не соблюдаются нормы противопожарной безопаснос­ти, оставляет желать лучшего состояние мебели. По информации руководства, в 2014 году в учебном заведении был сделан капитальный ремонт. Однако участники рейда усомнились в должном качестве проведенных работ.

Как отметили организаторы мониторинга, ранее они не раз поднимали вопросы об условиях проживания учащихся именно этих двух колледжей. В частности, в адрес управления образования Алматинской области были направлены соответствующие депутатские запросы. Но до сих пор ответы на эти обращения не получены.

Комиссия продолжит работу, проверке подвергнутся все средние специальные учреждения региона.