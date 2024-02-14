Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
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Асет Калымов
В ходе начатого на днях мониторинга средних специальных учебных заведений региона активисты партии «Amanat» ужаснулись увиденным. Так, в общежитии Каскеленского технического колледжа им. С. Жандосова перед их взором предстали обшарпанные стены, изношенные водопроводные трубы, кухня и санузел. Учебное заведение построено в 1986 году. Как выяснилось, за прошедшие 38 лет в общежитии, рассчитанном на 300 мест, ни разу не проводили капитальный ремонт.