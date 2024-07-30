Состязания, объединяющие континенты

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В минувшие выходные на Капшагайском водохранилище было по-особенному жарко. Здесь собрались свыше 2 600 пловцов из 17 стран, прибывших побороться за призовые места турнира Oceanman Kazakhstan 2024.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устроено в 2015 году в Испании, а далее массовые заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты: в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Таким образом, чемпионат похож на кругосветное путешествие, и уже третий год подряд его принимает казахстанская земля.

По оценкам экспертов, Oceanman – это своего рода аналог движения Ironman. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители любых возрастов и профессий. По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке 500 м, спринтеры постарше выбирают 1,5 км. Есть еще эстафета 3x500 м, заплыв на 5 км (Half Oceanman), а протяженность полного Oceanman составляет 10 км.

На церемонии открытия капшагайских заплывов участников первенства поздравил президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его словам, казахстанский этап состязаний – один из самых массовых стартов, в котором участвует очень много пловцов.

– Мы видим здесь огромный потенциал. Уверен, казахстанские спортсмены еще не раз зая­вят о себе на мировом уровне, – заключил зарубежный гость, поблагодарив хозяев за гостеприимство и прекрасную организацию турнира.

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что Oceanman Kazakhstan не только праздник спорта, но и возможность продемонстрировать туристическую привлекательность региона. Турнир, ставший ключевым событием плавательного сезона, поможет в будущем подготовить спортсменов высокого класса. Такие состязания играют важную роль в пропаганде массового спорта.

Как рассказал главный организатор, обладатель франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Уралов, особое внимание уделено вопросам безопасности участников. На всем протяжении трассы установлены буи, курсируют байдарки, гидроскутеры МЧС. На промежуточных остановках волонтеры обеспечивают пловцов питанием и водой.

По словам профессиональных спортсменов Елдара Шекербека, Дмитрия Деревянко, Асылжан Байбазаровой и других, заплывы на открытой воде сложнее, чем в бассейне, так как приходится преодолевать водную стихию (мешают плыть волны, ветер, отсутствует четкий ориентир). Oceanman проверяет любителей плавания на выносливость и характер. Тем весомее победа, достигнутая в условиях жесткой конкурент­ной борьбы.

Согласно системе квалификации, спортсмены, занявшие первые десять мест среди мужчин и женщин, проходят в финальный тур Oceanman Worldwide Championship, который состоится осенью в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

#турнир #Капшагайское водохранилище #Oceanman Open Water #Oceanman Kazakhstan 2024

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