Сотни батыров, беркутчи и акынов прошли в праздничные дни по улицам Алматы

Театрализованное шествие стало прологом к основной концертной программе «Наурызнама». В праздничном караване – кавалькада наездников на верблюдах и лошадях, в такт размеренному шагу вьючных животных и едва сдерживаемому напору горячих скакунов с гордым достоинством шествовали беркутчи, под раскатистые трели домбры акыны слагали свои песни, а любопытная ребятня так и норовила заглянуть внутрь передвижных юрт. Всюду слышался звонкий смех. Праздничная колонна, пополняясь на своем пути сотнями горожан, прошествовала по проспекту Абая, а затем по проспекту Абылай-хана спустилась до площади «Астана». Здесь развернулись основные массовые гуляния, главным из которых стал фестиваль по национальным видам спорта: горожане состязались в тоғызқумалақ, асық ату, бес асық, перетягивании каната, қазақ күресі.

Вечернюю программу праздника продолжили концерты с участием ансамбля «Дос-Мұқасан», групп «Үркер» и «Дервиши», фольк­лорно-этнографического оркестра «Сазген сазы», танцевальных коллективов «Салтанат» и «Шаттық» и других популярных исполнителей.

Итак, в течение десяти дней, в период «Наурызнама», алматинцы и гости мегаполиса смогли посетить тематические выставки ремесленников и прикладного искусства, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в праздничных благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и различных конкурсах. К слову, среди супружеских пар, которые создали семью 25 и 50 лет назад, был организован конкурс «Күміс кереге» және «Алтын шаңырақ».

Союз этнодизайнеров с 17 по 24 марта на Арбате проводил ярмарку изделий ручной работы. Практически во всех театрах Алматы шли представления как для детей, так и для взрослых, Казахский государственный цирк провел несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты «Алматы әуендері» организовали благотворительные концерты в центрах социальных услуг... Жителей и гостей Алматы с 14 по 30 марта ждут на молодежном фестивале Nauryz Fest.