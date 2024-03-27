Сотни батыров, беркутчи и акынов прошли в праздничные дни по улицам Алматы

Статьи
74
Айгуль Турысбекова

В праздничном конном и костюмированном параде «Көш. Наурыз – думан» приняли участие более тысячи человек

фото Юрия Беккера

Театрализованное шествие стало прологом к основной концертной программе «Наурызнама». В праздничном караване – кавалькада наездников на верблюдах и лошадях, в такт размеренному шагу вьючных животных и едва сдерживаемому напору горячих скакунов с гордым достоинством шествовали беркутчи, под раскатистые трели домбры акыны слагали свои песни, а любопытная ребятня так и норовила заглянуть внутрь передвижных юрт. Всюду слышался звонкий смех. Праздничная колонна, пополняясь на своем пути сотнями горожан, прошествовала по проспекту Абая, а затем по проспекту Абылай-хана спустилась до площади «Астана». Здесь развернулись основные массовые гуляния, главным из которых стал фестиваль по национальным видам спорта: горожане состязались в тоғызқумалақ, асық ату, бес асық, перетягивании каната, қазақ күресі.

Вечернюю программу праздника продолжили концерты с участием ансамбля «Дос-Мұқасан», групп «Үркер» и «Дервиши», фольк­лорно-этнографического оркестра «Сазген сазы», танцевальных коллективов «Салтанат» и «Шаттық» и других популярных исполнителей.

Итак, в течение десяти дней, в период «Наурызнама», алматинцы и гости мегаполиса смогли посетить тематические выставки ремесленников и прикладного искусства, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в праздничных благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и различных конкурсах. К слову, среди супружеских пар, которые создали семью 25 и 50 лет назад, был организован конкурс «Күміс кереге» және «Алтын шаңырақ».

Союз этнодизайнеров с 17 по 24 марта на Арбате проводил ярмарку изделий ручной работы. Практически во всех театрах Алматы шли представления как для детей, так и для взрослых, Казахский государственный цирк провел несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты «Алматы әуендері» организовали благотворительные концерты в центрах социальных услуг... Жителей и гостей Алматы с 14 по 30 марта ждут на молодежном фестивале Nauryz Fest.

#концерт #мероприятия #обычаи #традиции #празднование #Наурыз мейрамы

Популярное

Все
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Пять лет в колонии-поселении получил виновник ДТП, в котором погибли люди
Кокшетауские школьники разработали образовательный сайт для детей с особыми потребностями
Мало вырастить, важно переработать
Квитанции за март огорчат многих жителей Жетысу
Уровень жизни сельчан растет
Казахский писатель-фантаст Медеу Сарсеке активно работал до последнего дня
Традиции кочевников продолжаются
Казахстанские спортсмены пополнили копилку олимпийских лицензий
Завод бытовой техники локализует производство
Главная задача театра – не дать зачерстветь душе человека
Qarmet: кризис – не только трудности, но и новые возможности
«Дубровский» вышел comme il faut
Бата, Көрісу, Қара жорға и другие
Сотни батыров, беркутчи и акынов прошли в праздничные дни по улицам Алматы
Под одним шаныраком: представители НПО установили общую юрту на набережной Актау
Пожара удалось избежать
Казахстан осудил жестокий акт насилия
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Как у моей бабушки появилась немецкая дочь Ира
И топливо, и химическое сырье
Земли и пастбищ хватит всем
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце

Читайте также

Под одним шаныраком: представители НПО установили общую юрт…
Бата, Көрісу, Қара жорға и другие
Qarmet: кризис – не только трудности, но и новые возможности
Главная задача театра – не дать зачерстветь душе человека

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]