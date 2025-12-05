Для полной реставрации собора Парижской Богоматери требуется еще 140 миллионов евро пожертвований, сообщил фонд восстановления памятника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Благодаря щедрости спонсоров и тщательному управлению у нас осталось почти 140 миллионов евро из общей суммы пожертвований. Однако для скорейшего завершения полной реставрации памятника, который до 2019 года находился в неудовлетворительном состоянии, нам все еще нужна как минимум эквивалентная сумма», - говорится в заявлении фонда, которое цитирует агентство Франс Пресс.
Как отмечается, в эту сумму входят реставрационные работы ризницы, которая не подвергалась внешней реставрации с момента постройки, трех больших окон-розеток собора, северного и южного фасадов трансепта, пресвитерия, нефа и задней части башен. По данным фонда, всего в его казну поступило более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.
Ранее фонд собора Парижской Богоматери объявлял о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания.
Напомним, в апреле 2019 года в Париже сгорел собор Парижской Богоматери. Официальные представители заявили, что уничтожены самые древние части здания, датируемые 19 и 13 веками.
Как стало известно, пожар начался в 18:50 местного времени. Огонь начал распространяться по чердаку здания. Началась эвакуация – в здании находились туристы, прихожане, служители и администрация собора.
Локализовать возгорание вовремя не удалось – огонь охватил большую часть здания и его шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Вскоре башня на соборе Парижской Богоматери рухнула.
Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.