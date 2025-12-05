Для полной реставрации собора Парижской Богоматери требуется еще 140 миллионов евро пожертвований, сообщил фонд восстановления памятника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

«Благодаря щедрости спонсоров и тщательному управлению у нас осталось почти 140 миллионов евро из общей суммы пожертвований. Однако для скорейшего завершения полной реставрации памятника, который до 2019 года находился в неудовлетворительном состоянии, нам все еще нужна как минимум эквивалентная сумма», - говорится в заявлении фонда, которое цитирует агентство Франс Пресс.

Как отмечается, в эту сумму входят реставрационные работы ризницы, которая не подвергалась внешней реставрации с момента постройки, трех больших окон-розеток собора, северного и южного фасадов трансепта, пресвитерия, нефа и задней части башен. По данным фонда, всего в его казну поступило более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.

Ранее фонд собора Парижской Богоматери объявлял о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания.

Напомним, в апреле 2019 года в Париже сгорел собор Парижской Богоматери. Официальные представители заявили, что уничтожены самые древние части здания, датируемые 19 и 13 веками.

Как стало известно, пожар начался в 18:50 местного времени. Огонь начал распространяться по чердаку здания. Началась эвакуация – в здании находились туристы, прихожане, служители и администрация собора.

Локализовать возгорание вовремя не удалось – огонь охватил большую часть здания и его шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Вскоре башня на соборе Парижской Богоматери рухнула.

Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.