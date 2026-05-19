Ежегодная выставка цветов открылась в Королевском госпитале Лондона

Мероприятие проходит с участием короля Карла, Дэвида Бекхэма и Брайана Мэя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

В Королевском госпитале в лондонском районе Челси открылась ежегодная выставка цветов. Это одно из важнейших событий в мире садоводства и одновременно - светское мероприятие. В понедельник выставку посетили король Карл III и королева Камилла, а также другие члены королевской семьи.

Одна из особенностей выставки в этом году - временный отказ от запрета на использование садовых гномов: вырученные от продажи расписанных знаменитостями фигурок пойдут на благотворительность.

Ежегодная выставка цветов в Челси проводится уже больше века — традицию прерывали только две мировые войны.

Это и выставка цветов, и профессиональный форум садоводов и садовых дизайнеров, которые представляют публике не отдельные растения или цветочные композиции, а настоящие компактные сады.

В этом году в Челси можно будет увидеть передовые решения в области ландшафтного дизайна, масштабные цветочные композиции и инновационные схемы озеленения. Многие их них вдохновлены принципами экологической и климатической устойчивости и биологического благополучия.

Выставка цветов в Челси начала работу во вторник, а накануне открытия ее обычно посещают члены королевской семьи.

Это стало традицией благодаря королеве Елизавета II, которая приезжала на цветочную выставку еще ребенком, а в 1950-х стала покровительницей Королевского садоводческого общества, проводящего мероприятие.

На этот раз король Карл III и королева Камилла осмотрели, помимо прочего, один из специальных павильонов, дизайн которого был вдохновлен поместьем короля Хайгроув в Глостершире.

В виде исключения на выставке этого года не действует запрет на использование садовых гномов. Это всего лишь второй такой случай за всю историю выставки цветов в Челси.

Некоторые сторонники традиционных принципов садоводства считают садовых гномов безвкусицей, поэтому они и были запрещены еще в 1927 году.

В этом году продемонстрированные на выставке небольшие гипсовые фигурки, раскрашенные знаменитостями или изображающие знаменитостей, будут затем проданы, а вырученные деньги пойдут на благотворительную программу Королевского садоводческого общества - поддержку школьных садов.

 

