Сотни тысяч казахстанцев проявили интерес к диктанту по финбезопасности

Общество,Банки и финансы
139
Дана Аменова
специальный корреспондент

Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный АФМ, стартовал с мощного отклика — уже зарегистрировались более 328 тысяч школьников и студентов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, за 4 дня 185 096 тысяч участников успели пройти тест и проверить, насколько хорошо они понимают финансовые риски.

FinIQ — интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нём 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

«Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15-20 минут, с любого устройства», – рассказали в агентстве.

Отмечается, что наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

FinIQ продолжится до 20 октября. По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнёров проекта, добавили в АФМ.

#безопасность #финансы #диктант #FinIQ

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Более 90 молодых западноказахстанцев могут улучшить свои жи…
Лидером по числу свадеб стал Алматы
38 работодателей в ЗКО оштрафованы за долги по зарплате
В ВКО завершился фестиваль "Шығыс Салбурыны-2025"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]