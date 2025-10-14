Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный АФМ, стартовал с мощного отклика — уже зарегистрировались более 328 тысяч школьников и студентов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, за 4 дня 185 096 тысяч участников успели пройти тест и проверить, насколько хорошо они понимают финансовые риски.

FinIQ — интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нём 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

«Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15-20 минут, с любого устройства», – рассказали в агентстве.

Отмечается, что наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

FinIQ продолжится до 20 октября. По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнёров проекта, добавили в АФМ.