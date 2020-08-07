Сотрудник КТЖ заставлял подчиненных строить свой дом во время карантина

Фото: строительство-ремонт33.рф
Директор Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи уволен за использование служебного положения при строительстве своего дома, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы".
В социальных сетях распространяется видео, на котором директор Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи Нурхан Кобдиков, злоупотребляя служебными полномочиями, привлек подчиненных работников дистанции к строительству собственного дома в период карантина.
"Данное поведение работника идет вразрез с корпоративными ценностями АО "НК "ҚТЖ", кодексом деловой этики и другими внутренними нормативными документами. Поэтому трудовой договор с Нурханом Кобдиковым 7 августа 2020 года был расторгнут", - прокомментировали в компании.
Как отметили в пресс-службе, руководство АО "НК "ҚТЖ" осуждает и считает неприемлемым действия руководителя Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи.
"Подобные негативные случаи очерняют достойную профессию железнодорожника", - говорится в заявлении.
"В АО "НК "ҚТЖ" реализуется политика нулевой терпимости к коррупции и к злоупотреблению служебным положением. Поэтому, если вам стало известно о любых фактах таких правонарушений, вы можете сообщить на горячую линию АО "НК "ҚТЖ" по следующим каналам: по телефону - 8 800 080 30 30, Whats App - 8 702 075 30 30, электронная почта - [email protected]
Гарантируется конфиденциальность обращений", - добавили в компании.