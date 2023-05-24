Сотрудница банка предоставила данные клиента мошеннику

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Сотрудница банка предоставила личные данные клиентов знакомому, промышлявшему мошенничеством, в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин обратился к жителям региона из-за участившихся случаев интернет-мошенничества.

«С начала года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мошенников, составил 1 млрд 16 млн 179 тысяч тенге. С начала года сотрудники полиции задержали 12 человек за совершение многоэпизодных преступлений в сфере информационных систем», – сообщил Абильдин.

Он отметил, что одним из распространенных видов и способов интернет-мошенничества являются звонки под видом сотрудников банка – 212 случаев. Из них Kaspi Bank – 52 факта, Нацбанк – 49, Евразийский банк – 35, Halyk Bank – 25, ForteBank – 19, Банк ЦентрКредит – 10, Home Credit Bank – 4, Ассоциация банков Казахстана – 3, Jusan Bank – 1.

Причиненный псевдосотрудниками банка ущерб составил около 400 млн тенге. В некоторых случаях в преступлениях участвуют сотрудники финансовых организаций.

«Так, 17 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя сотрудница одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Последний путем обмана и злоупотребления доверием завладел 930 тысячами тенге 66-летней пенсионерки. В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам. Расследование продолжается», – отметил замначальника ДП области.

С 22 мая в Карагандинской области проводится широкомасштабная акция «Стоп – мошенник!».

«Уважаемые граждане! Если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка или финансового учреждения, это сразу должно вызвать у вас подозрение. Незамедлительно прервите звонок и перезвоните на горячую линию банка или на телефон 102 органов внутренних дел», – призвал Абильдин.

 

 

#мошенничество #деньги #банк #обращение #Карагандинская область #ДП #видео #обман

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