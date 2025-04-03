Социальные продтовары: динамика роста цен снизилась и как изменятся штрафы за превышение торговой надбавки?

Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

Согласно данным Бюро национальной статистики рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары за неделю по состоянию на 1 апреля составил 0,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В целом динамика роста цен снизилась по сравнению с январем и февралем 2025 года. На прошлой неделе цены оставались стабильными на такие товары, как хлеб, рожки, гречневую крупу, подсолнечное масло, кефир и соль. Небольшой рост отмечается на такие товары, как говядина, капуста и картофель. Рост цен на овощную группу связан с сезонным фактором и затратами на хранение, с учетом удорожания тарифов на коммунальные услуги.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Правительством принимаются системные и контрольные меры, а также меры по насыщению рынка. Министерство осуществляет межотраслевую координацию. Один из важных аспектов работы Министерства торговли и интеграции РК — это государственный контроль за торговыми наценками на социально значимые продовольственные товары.

С целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции, в 2024 году в рамках законопроекта Министерства юстиции Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – КоАП РК), Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в статью 204-4 КоАП РК. Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы.

Ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок с 13 марта 2025 года административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:

Индивидуальные предприниматели и малый бизнес – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

Средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге);

Крупные торговые сети – 150 МРП (589 800 тенге). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Цель нововведений — обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен. Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%.

Отметим, с апреля 2023 года функции государственного контроля за соблюдением предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары были переданы от акиматов Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан. С этого момента началась системная работа по усилению надзора и устранению необоснованной спекуляции на рынке продуктов первой необходимости.

Уже в 2023 году, несмотря на переходный период, начали фиксироваться первые результаты:

2023 год: вынесено 848 административных постановлений, в том числе 51 штраф на сумму около 7 млн.тенге и 797 предупреждений.

В 2024 году, при активной реализации контрольных механизмов, показатели выросли почти в пять раз: 4384 постановления, из них 284 штрафа на сумму более 16 млн.тенге и 4100 предупреждений.

В 2025 году, по состоянию на 20 марта, уже зафиксировано: 1189 постановлений, включая 70 штрафов на сумму более 5 млн.тенге и 1119 предупреждений.

Данные подтверждают эффективность переданных функций и системный подход в реализации государственного контроля.

#цены #социально-значимые продукты #стабильность

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