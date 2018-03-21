​Социальные тренды, объединяющие общество

Айгуль Турысбекова, Алматы

В мероприятии, состоявшемся в Национальной библиотеке, приняли участие представители научно-экспертного сообщества, вузов Алматы, студенческая молодежь, читатели.

В приветственном слове директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил роль ученых и работников библиотечной сети страны в реализации задач, поставленных Президентом, и разъяснении программных документов. По его словам, социальные инициативы, предложенные Главой государства, – это масштабная программа, затрагивающая судьбы миллионов казахстанцев.

Задача Национальной библио­теки состоит в создании необходимых условий для читателей, в том числе в развитии системы цифровизации, а также в проведении разъяснительной работы по направлениям социальной модернизации.

– Библиотеки – колоссальный ресурс духовного развития, интеллектуально информационная структура, представляющая собой 11 310 филиалов, – подчерк­нул он. – Казахстан – одна из 15 стран мира, которая запус­кает комплекс­ную программу, включающую 4 компонента успешного развития – цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, повышение человеческого капитала, цифровизацию государственных услуг и инфраструктуры. Библиотеки при этом способствуют духовному воспроизводству общества и модернизации нацио­нального сознания.

Заместитель директора Института Евразийской интеграции, член Научно-экспертного совета АНК Наталья Калашникова акцентировала внимание участников заседания на Пяти новых социальных инициативах, выдвинутых Президентом страны.

– Это актуальные тренды современной повестки дня, которые направлены на укрепление нацио­нального сознания, социального единства, духовное обновление нации, – отметила спикер.

Она напомнила, что Глава государства подчеркнул необходимость выработки ключевых механизмов эффективной реализации социальной политики и призвал вовлечь казахстанское общество в решение комплекса поставленных задач.

– Результаты исследований демонстрируют, что за годы независимости у казахстанцев сложилась система ценностей и установок, цементирующих общество. Данный фактор будет иметь определяющее значение в эпоху социальных преобразований, так как ключевой критерий конкурентоспособности нации – общественное согласие и общенациональное единство, – отметила Наталья Калашникова.

Профессор кафедры политологии КазНУ им. аль-Фараби Лилия Зайниева подробно остановилась на основных концептуальных аспектах Пяти социальных инициа­тив, особо подчеркнув значение приоритетов, направленных на создание возможностей для обу­чения казахстанцев по мировым стандартам. 

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]