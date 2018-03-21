​Социальные тренды, объединяющие общество

В мероприятии, состоявшемся в Национальной библиотеке, приняли участие представители научно-экспертного сообщества, вузов Алматы, студенческая молодежь, читатели.

В приветственном слове директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил роль ученых и работников библиотечной сети страны в реализации задач, поставленных Президентом, и разъяснении программных документов. По его словам, социальные инициативы, предложенные Главой государства, – это масштабная программа, затрагивающая судьбы миллионов казахстанцев.

Задача Национальной библио­теки состоит в создании необходимых условий для читателей, в том числе в развитии системы цифровизации, а также в проведении разъяснительной работы по направлениям социальной модернизации.

– Библиотеки – колоссальный ресурс духовного развития, интеллектуально информационная структура, представляющая собой 11 310 филиалов, – подчерк­нул он. – Казахстан – одна из 15 стран мира, которая запус­кает комплекс­ную программу, включающую 4 компонента успешного развития – цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, повышение человеческого капитала, цифровизацию государственных услуг и инфраструктуры. Библиотеки при этом способствуют духовному воспроизводству общества и модернизации нацио­нального сознания.

Заместитель директора Института Евразийской интеграции, член Научно-экспертного совета АНК Наталья Калашникова акцентировала внимание участников заседания на Пяти новых социальных инициативах, выдвинутых Президентом страны.

– Это актуальные тренды современной повестки дня, которые направлены на укрепление нацио­нального сознания, социального единства, духовное обновление нации, – отметила спикер.

Она напомнила, что Глава государства подчеркнул необходимость выработки ключевых механизмов эффективной реализации социальной политики и призвал вовлечь казахстанское общество в решение комплекса поставленных задач.

– Результаты исследований демонстрируют, что за годы независимости у казахстанцев сложилась система ценностей и установок, цементирующих общество. Данный фактор будет иметь определяющее значение в эпоху социальных преобразований, так как ключевой критерий конкурентоспособности нации – общественное согласие и общенациональное единство, – отметила Наталья Калашникова.

Профессор кафедры политологии КазНУ им. аль-Фараби Лилия Зайниева подробно остановилась на основных концептуальных аспектах Пяти социальных инициа­тив, особо подчеркнув значение приоритетов, направленных на создание возможностей для обу­чения казахстанцев по мировым стандартам.