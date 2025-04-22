В ходе конструктивных дискуссий участниками конференции был охвачен широкий круг тем – от цифровизации госуправления и этики искусственного интеллекта до международных практик и учас­тия граждан в нормотворчестве.

Как было заявлено организаторами, данная конференция становится ежегодной традицией, направленной на консолидацию усилий ученых, практиков и общест­венных деятелей по выстраиванию более устойчивых и открытых институтов в Казахстане и на всем пространст­ве Центральной Азии. Докладчики на пленарных заседаниях поднимали ряд важных вопросов по цифровизации деятельности государственных органов и повышению прозрачности. Говорили о правовых механизмах взаимодействия с институтами гражданского общества, о роли общественных советов и их участии в правовых процессах, об этических аспектах внедрения ИИ, об устойчивости общественных институтов в условиях глобальных изменений.

По итогам двухдневной работы сформулированы практические рекомендации и внесены конкретные предложения для органов власти и институтов гражданского общества. В их числе – усиление оценки регулирования гражданской активности и деятельности НПО; создание рабочей группы для мониторинга инициатив по обеспечению открытости; расширение сотрудничества с научным сообществом при разработке цифровых решений; включение материалов конференции в национальные стратегии развития.

На полях конференции были озвучены предложения, направленные на сохранение национального и культурного кода, а также на укрепление доверия между государством и обществом через цифровую этику и гуманитарные технологии. Гуманитарно-цифровой подход был предложен как основное направление будущего гражданского партнерства.

Организатором конференции выступила Школа права и государственного управления Университета Нархоз при поддержке офиса ООН в Алматы.