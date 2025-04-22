Социальный диалог и партнерство
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В Алматы прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества». В ней приняли участие представители законодательной, исполнительной и судебной власти, эксперты международных организаций, ученые-правоведы из Казахстана, Германии, России, Кыргызстана и Узбекистана. С приветственным словом к участникам обратился председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов.