Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для контроля питания и господдержки школьников «Социальный кошелек» внедрен в свыше 2 тыс. школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил о внедрении в пилотном режиме проекта «Социальный кошелек» – цифрового сервиса для адресного и прозрачного предоставления мер господдержки.

Проект реализуется рамках поручения Президента по цифровизации. Первым направлением проекта стало бесплатное и льготное питание школьников. Из 6 943 государственных школ среднего образования 2 369 уже полностью оборудованы современными аппаратно-программными комплексами, а в 3 950 школах внедрен «Бизнес-кошелек» – приложение для учета и контроля фактической выдачи горячего питания.

Через сервис «Социальный кошелек» в приложении eGov Mobile родители могут в реальном времени проверять, получил ли ребенок горячее питание, видеть меню и оставлять отзывы.

В дальнейшем функционал расширят на услуги дошкольного, среднего и дополнительного образования, путевки в лагеря, места в общежитиях и другие меры поддержки.

Министр подчеркнул, что местным исполнительным органам необходимо завершить оснащение школ до начала учебного года.