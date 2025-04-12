Третий год в Казахстане действует грантовая программа «Жас ғалым», реализуемая по поручению Главы государства. Вчера на I Республиканском форуме молодых ученых, прошедшем в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, участники проекта обсудили актуальные вопросы по популяризации науки. С лекцией для студентов выступил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Основная цель программы «Жас ғалым» – увеличить число ученых и укрепить научный потенциал страны через поддержку постдокторантуры. В конце марта исполнилось три года с момента запуска проекта, благодаря которому молодые ученые делают первые шаги в науке в 74 научных организациях и вузах 18 регионов республики. Наибольшее количество обладателей грантов сосредоточено в исследовательских университетах ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби и Satbayev University. За три года действия программы были опубликованы качественные научные работы, успешно защищены докторские диссертации, а некоторые разработки молодых ученых внедряются в практику. Результаты их исследований в таких областях, как ядерная энергетика, молекулярная биология, строительные материа­лы, нефтехимия и экологический мониторинг, имеют значительный потенциал для применения в реальном секторе.

– Сегодняшний форум – логичес­кое продолжение ряда мероприятий, приуроченных ко Дню работников науки. Вы прекрасно знаете, какое пристальное внимание уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев сфере науки. На днях Президент вручил госнаграды нашим коллегам, в том числе молодым исследователям. Двум ученым присвое­но почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері». Создание отдельного Министерства науки и высшего образования – один из показателей того, что в республике акцентируют интерес на развитии отрасли, – сказал Саясат Нурбек.

В ходе встречи министр детально остановился на деятельности ведомства, рассказав о Концепции развития высшего образования и науки в Казахстане, рассчитанной на 2023–2029 годы. Согласно ей, ключевыми факторами являются доступность образовательных программ, опережающее кадровое обеспечение, интернационализация, а ключевыми аспектами в числе прочего выступают вопросы модернизации инфраструктуры и цифровая архитектура образовательных учреждений. Внедряемая новая модель управления научной сферой направлена на укрепление интеллектуального потенциала и модернизацию научной инфраструктуры с акцентом на цифровизацию.

Такой подход – залог развития университетской и прикладной науки, а также коммерциализации научных результатов, что делает сферу более полезной для экономики. Если говорить детально, то здесь можно отметить, что в городе Балхаше произведен первый промышленный выпуск технического селена марки СТ-1 с применением уникального метода вакуумной дистилляции. Для понимания скажем, что такой подход позволяет увеличить добавочную стоимость селена с 30 до 97% от мировой рыночной цены. По словам Саясата Нурбека, уже экспортированы первые 100 тонн продукции на сумму 2 млрд тенге. Спикер также отметил, что тесное взаимодействие науки и промышленности – огромный шаг вперед. Главное, чтобы научные сотрудники всегда были легки на подъем, не засиживались в лабораториях и кабинетах, а выезжали на предприятия и лично знакомились с производством, находя успешные точки соприкосновения.

По итогам встречи участники форума выразили благодарность Главе государства за всестороннюю поддерж­ку науки, что наглядно подтверждается значительным увеличением финансирования образования и науки, принятием нового Закона «О науке и технологической политике», ростом числа грантов для докторантов, повышением стипендий, возможностью прохождения научных стажировок в ведущих мировых центрах, обновлением лабораторий и открытием филиалов известных зарубежных университетов. Также стоит отметить безвозмездное предоставление квартир молодым ученым и реализацию программы «Жас ғалым».

Молодые ученые предложили объединить усилия государства, университетов, научных организаций, бизнеса, всего научного сообщества для поступательного развития отечественной науки; продолжить трансформацию исследовательских университетов в центры новых научных исследований и инноваций; всемерно стремиться к тому, чтобы результаты исследований были открытыми для общества, внедрялись в производство, учитывались при принятии управленческих решений. Также прозвучала идея о создании Республиканской ассоциа­ции «Жас ғалым» для того, чтобы внести значимый вклад в развитие отечественной науки.