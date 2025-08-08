Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам укрепления межконфессионального согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента и представителей центральных государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы в сфере религии, меры по укреплению межконфессионального согласия в обществе, а также вопросы противодействия религиозному радикализму.

Государственный советник подчеркнул, что проведение эффективной политики в религиозной сфере требует взвешенного подхода, принятия комплексных системных мер и слаженной совместной работы всех ответственных ведомств.

Для этого, как отметил Ерлан Карин, необходимы соблюдение законодательства, подготовка научных исследований конфессионального поля и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.

По итогам совещания государственным органам даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий по укреплению общественно-политической стабильности.