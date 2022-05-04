Совет по этике рекомендовал уволить замглавы горздрава Алматы

В Алматы на заседании Совета по этике департамента Агентства по делам государственной службы рассмотрели деятельность и поведение должностных лиц управления общественного здоровья Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении деятельности руководителя управления общественного здоровья Алматы Наримана Табынбаева и заместителя начальника управздрава Алматы Лауры Мырзагали.

В начале апреля текущего года Лауру Мырзагали отстранили от должности. Основанием послужили жалобы на ее недостойное поведение в общении с сотрудниками. Мырзагали обвинили в том, что она позволяет себе разговаривать с коллегами на повышенных тонах и выборочно относится к сотрудникам. Эти моменты были зафиксированы на видео.

По словам организаторов заседания, результаты служебного расследования показали наличие дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, этических нарушений.

Решением членов Совета по этике рекомендовано привлечь руководителя УОЗ Алматы Наримана Табынбаева к дисциплинарной ответственности и объявить выговор за нарушение требований норм Этического кодекса. Что касается его заместителя Лауры Мырзагали, то представители Совета рекомендовали уволить ее с занимаемой должности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.