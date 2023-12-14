Совмещая приятное с полезным

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Валентина Мелехова

Лекарственные и медоносные растения выращивают сельские школьники Костанайской области.

фото предоставлено Управлением образования Костанайской области

Мини-питомник Бос­кольской школы Карабалыкского района уже насчитывает более трех тысяч саженцев, причем довольно редких для Костанайского региона лечебных и медоносных растений. Мальчишки и девчонки по одному внешнему виду с легкостью различают аморфу кус­тарниковую, леспедецию, белую и уссурийскую акацию, казацкий можжевельник, барбарис и даже сахалинский бамбук. Все это растет в школьном питомнике, где они работают волонтерами, совмещая приятное с полезным: на деле решают экологи­ческие проблемы родного края, а также определяют свой дальнейший жизненный путь, будущую профессию.

– Наш питомник и школа дают нам не только тео­ретические знания, но и прак­тический опыт, который пригодится в будущем. Благодаря полученным знаниям мы можем изменить мир в лучшую сторону, – уверена девятиклассница Балауса Ахметова.

Старшеклассников в их увлечении активно поддерживают педагоги, представители лесни­чества Карабалыкского района, экологического клуба Neсo и республиканского союза пчеловодов Казахстана «Бал-Ара».

– Образование – это не только уроки, это понимание законов жизни, того, что человек – это часть природы. В перспективе наш питомник планируем расширить до семи тысяч саженцев, создать школьный дендрарий, – делится планами директор школы Юрий Алфутов.

Юные биологи уже активно готовятся к посадке новых видов растений. Грядущей весной в питомнике их ассортимент существенно расширится. Здесь появятся шелковица, дуб, каштан, терн, облепиха, голубая ель, боярышник, черная и виргинская черемуха. А в перспективе ребята и их педагоги планируют организовать при питомнике пасеку и школу пчеловодства.

#школьники #Костанайская область #растения #питомник #увлечения

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