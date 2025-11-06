В Москве состоялась XIII встреча секретарей советов безопасности государств – членов Содружества Независимых Государств, в которой принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов.

фото с сайта akorda.kz

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию региональной безопасности. Стороны обсудили вызовы и угрозы на пространстве СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.

Секретарь Совета безопасности Казахстана проинформировал коллег о позиции нашей страны по ключевым направлениям и высказал ряд предложений по развитию сотрудничества, включая совместные усилия по противодействию международным террористическим сетям, борьбе с трансграничной наркопреступностью и злоупотреблениями в сфере операций с цифровыми активами.