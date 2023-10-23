Современное рабство

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Владельцы кирпичных заводов обвиняются в незаконном удержании работников на предприятии.

О том, что на двух кирпичных заводах города могут находиться «рабы», стало известно после того, как одному из них удалось сбежать.

Гражданин Узбекистана добрался до Алматы и там рассказал своей сестре, что попал в трудовое рабство, где точно так же – принудительно – работает не один десяток его земляков.

Возможности оставить рабочее место у них якобы нет, ибо хозяева отобрали документы, угрожают расправой и применяют физическое насилие. Вот только на свободе беглец находился недолго. Его выследили, силком посадили в машину и увезли в неизвестном направлении на автомобиле марки BMW. Опасаясь за здоровье и безопасность близкого человека, женщина решилась на звонок в полицию.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, сотрудники подразделений управления по борьбе с организованной прес­тупностью городов Алматы и Шымкента провели специальные совместные оперативные мероприятия и задержали троих мужчин, жителей Шымкента и Туркестанской области, которые подозреваются в причастности к похищению гражданина Узбекистана. Задержаны также владельцы кирпичных заводов, двое из которых родные братья.

В ходе проведения обысков оперативные сотрудники на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев – граждан Узбекистана.

В ДП города Шымкента сообщили: в ходе досудебного расследования установлено, что иностранцев приглашали на работу на завод, обещая хорошую оплату и условия труда. Затем забирали документы, заработную плату не выдавали, периодически применяли физическое насилие и запугивали расправой.

Сейчас 25 иностранных рабочих, имеющих на руках паспорта, находятся под опекой НПО «Сана сезім», остальные помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

В полицию в отношении подозреваемых лиц поступило три официальных заявления от иностранных граждан. Все подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации и самоуправство. Назначены экспертизы, проводится расследование.

Эта история современного рабства стала крупнейшей по количеству плененных граждан соседней страны за последние годы.

#Шымкент #завод #рабство #иностранцы

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