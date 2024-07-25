Современные клиники: лучше один раз увидеть…

Министерство здраво­охранения организовало пресс-тур для журналистов в ведущие респуб­ликанские клиники. Первым на очереди – Национальный научный центр материнства и детства. Медицинский директор UMС Гульмира Рапильбекова рассказала об истории центра, который был создан в 2007 году и сегодня входит в состав холдинга UMC. В год здесь принимают около четырех тысяч родов.

В центр в основном попадают беременные пациентки с высоким риском различных заболеваний и с врожденными пороками развития плода. В структуре клиники действуют отделения акушерства и гинекологии, женских заболеваний, педиатрии, неонатологии, детской хирургии, неврологии, ревматологии.

– Мы организуем весь цикл планирования беременности, вынашивания плода, последующего родоразрешения и наблюдения в послеродовом периоде, – пояс­нила Гульмира Рапильбекова.

В родильном блоке зашли в светлую палату, где расположены типичная койка, оборудование и столик для новорожденного.

– После рождения ребенка осматривают, измеряют вес, рост. Здесь действуют 11 родовых палат, куда поступают с началом родовой деятельности. Именно тут происходит родоразрешение. В течение двух часов мать с ребенком находятся в палате, при стабильном их состоянии они переходят в послеродовое отделение, – уточнила медицинский директор.

Дальше последовали в отделение реанимации и интенсивной терапии. В просторном помещении приглушенный свет, тишину нарушают лишь детское всхлипывание и звуки аппаратуры. В специальных кроватках – кювезах – лежат крохотные младенцы. К ним подключены аппараты ИВЛ и измеряющие температуру, давление, влажность, пульс и другие важные показатели.

– Здесь лежат недоношенные дети от 500 граммов и новорожденные, которые имеют пороки развития или нуждаются в интенсивной терапии и реанимации, – сказала заведующая отделением Ботакоз Абентаева. – Ежегодно к нам поступают 800–900 детей. Из них 30% – маловесные, недоношенные, от 22 недель. Самый маленький наш ребенок весил всего 463 грамма.

Как отметила врач, благодаря современному оборудованию и высокой квалификации медиков удается выходить даже таких слабых детей.

– Наш центр является ведущим по республике по выхаживанию таких деток. Если показатель по ранней неонатальной смертности по стране составляет 4,1 промилле, то в нашем центре – 2,3. У нас новое передовое оборудование и мультидисциплинарный подход. Поступив сюда, пациенты могут пройти все виды анализов, от компьютерной томографии до УЗИ. Если у ребенка порок сердца, то у нас есть кардиохирурги, которые смогут провести и диагностику, и операцию, – отметила Ботакоз Абентаева.

В целом, по данным Минздрава, за последнее время младенческая смертность в Казахстане снизилась в три раза.

– В 2008 году ее показатель составлял 20,8 промилле, а по данным на 2023 год, уже 7,68. Показатель рассчитывается на 10 тысяч рожденных детей. К сожалению, в 2009 году все 500-граммовые дети умирали. Сегодня мы выхаживаем 50%. А по Казахстану 85% детей от 1 до 2 килограммов. Этим занимаются 39 центров по всей стране, – сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

По ее словам, к основным причинам смертности младенцев относятся: асфиксия, пневмония, кровоизлияния, пороки развития и инфекции. Чтобы избежать многих заболеваний и осложнений, Магрипа Ембергенова посоветовала молодым родителям планировать беременность и проходить профосмотр. Все эти услуги можно пройти бесплатно в поликлиниках.

– Мы планируем проводить и внутриутробный скрининг плода. Каждой беременной женщине нужно будет пройти его три раза в разные периоды, – проинформировала директор департамента.

Напомним, ранее Минздрав повысил тарифы на оказание услуг в сфере родовспоможения. Так, с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными – на 35%. По словам представителя министерства, это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

Пресс-тур продолжился в Республиканском центре первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), который недавно открылся на базе городской поликлиники № 10. Центр обслуживает 67 тыс. человек, из которых более 22 тыс. – дети. Работа ПМСП представлена 40 участками врачей общей практики.

Особенность новой службы в том, что здесь организованы мультидисциплинарные команды, включающие семейных врачей, медсестер, соцработников и психологов. Отсюда более комплексный подход к каждому пациенту.

Как отметила руководитель центра Айгуль Касымова, они сокращают сроки ожидания на прием к врачу. К примеру, среднее количество прикрепленного населения на одного врача общей практики составляет 1 700 человек. Для повышения доступности приема пациента организован самостоятельный сестринский прием. Также пациенты могут сами записываться к профильным специалистам.

– Благодаря новой системе организации врач ставит диагнозы и лечит пациентов, а медсестры приглашают на вакцинацию и профилактические осмотры, выписывают рецепты по уже поставленным диагнозам и утвержденным схемам лечения. Это обеспечивает большую доступность, сроки ожидания в очереди за медицинской помощью сокращаются, – объяснила Айгуль Касымова.

Кроме того, активно развивается центр амбулаторной хирургии, где реабилитация пациента после операций проходит дома.

– Центр амбулаторной хирургии снимает экономическое бремя с республиканского бюджета. Эта система выходит в 40–50% дешевле обычной, когда пациенты круглосуточно пребывают в медицинском учреждении. Наш центр проводит по 10–15 операций в день по различным направлениям: общая хирургия, урология, проктология, гинекология, офтальмология, сосудистая хирургия и другие, – добавила руководитель РЦ ПМСП.

Центр стал площадкой для пилотирования, анализа и апробации нововведений Министерства здравоохранения. По результатам сотрудники центра делятся опытом работы с другими медицинскими организациями по всему Казахстану.

Завершающим пунктом поездки журналистов стал Национальный центр травматологии и ортопедии им. Н. Ж. Батпенова. Здесь нас ждал заместитель директора центра Арман Батпенов, который показал, какое высокотехнологичное оборудование используется для диагностики, операций и реабилитации граждан.

В центре 385 коек. Экстренную помощь круглосуточно оказывают пять травматологических отделений. Ежегодно здесь проводится около 10 тысяч операций. Используются высокотехнологичные методы лечения. Например, методы лучевой диагностики О-arm с навигационной станцией Stealth-Station при повреждениях и заболеваниях грудного и поясничного отдела позвоночника. Разработаны новые импланты для остеосинтеза переломов, в том числе костей таза.

Также сейчас врачи центра проводят работы для клинического исследования роботизированной хирургической технологии по эндопротезированию коленного сустава. Это первый опыт внедрения подобной системы в стране.

Как сообщил Арман Батпенов, ведется совместная работа с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева и предприятиями для выпуска продукции из титана для использования в травматологии и ортопедии. По образцам сплавов в центре успешно проведены доклинические исследования, которые показали безопасность их применения.