Современный стиль жизни – в села

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такая задача стоит перед регионами до конца 2027 года. Костанай же планирует достигнуть этого показателя на год раньше.

С этой целью в 43 селах области ударными темпами ведутся работы по возведению антенно-мачтовых сооружений, всего до конца года их построят в 50 населенных пунктах. На сегодня из 492 сел Костанайской области в 331 – связь хорошего качества, а в 161 – плохого.

– В прошлом году мы заключили договор с компаниями «Билайн» и «Казахтелеком», сейчас активно работаем над обеспечением наших сел качественным Интернетом стандарта 4G. Уже по итогам года охват сельских населенных пунктов широкополосным Интернетом составит 64%. Наш регион целенаправленно выделяет на эти цели деньги. Мы понимаем, что без Интернета сегодня никуда, от него зависит качество жизни. Это и развитие малого и среднего бизнеса на селе, и использование банковских карточек, то есть нет необходимости возить пенсию наличными средствами на большие расстояния. Все это можно будет автоматизировать посредством мобильного Интернета, – пояснил аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время традиционного отчета перед депутатами облмаслихата.