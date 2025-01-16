Создается рыбоводческий кластер

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Его центром станет цех по выпуску рыбных консервов. Также будут построены коптильные мощности и большой причал.

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Как сообщил финансовый директор ТОО им. Амангельды Саламат Омаров, консервный цех станет своеобразной витриной экспортного потенциала региона.

– Мы внедрим новейшие технологии. Консервирование будет осуществляться не в традиционных жестяных банках, а в стеклянной таре, чтобы клиенты могли видеть продукцию. Времена меняются, и маркетинговые требования, как и предпочтения покупателей, – тоже, – отметил Саламат Омаров.

На сегодняшний день предприятие выступает в качестве крупной рыбопромысловой и перерабатывающей компании. Важнейшие объекты будут построены или модернизированы в Курмангазинском районе, на границе с Российской Федерацией.

– В настоящее время ТОО имени Амангельды обеспечивает постоянными рабочими местами 400 сельских жителей, а во время сезона вылова рыбы нанимает около 1 000 временных работников. Предприятие является основным экспортером переработанной рыбной продукции как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. В основном поставляется замороженная и вяленая продукция. Особым спросом она пользуется в Германии и Израиле. В этом году мы впервые осуществили экспорт в США, – рассказал Саламат Омаров.

Стоит отметить, что данное предприятие стало первым в регионе, получившим право на экспорт продукции в страны Евросоюза и Китай.

– Мы перерабатываем около 4 000 тонн рыбы в год, из которых 3 000 тонн идет на экспорт. Но есть и сложности, – отметил Саламат Омаров. – Ощущается острая нехватка рыбы для загрузки перерабатывающих мощностей.

В связи с этим в Коптогайском сельском округе Курмангазинского района инициирован проект создания агрокультурного центра на участке площадью 1 000 гектаров, где компания намерена ежегодно выращивать до 160 тонн карпа, судака, щуки и других видов рыб. Кроме того, есть планы по формированию генофонда мальков, адаптированных к местным условиям, и выращиванию до 150 тонн осетровых пород. В настоя­щее время разрабатывается сметная документация. Предполагается, что к практической реализации проекта компания приступит уже в середине нынешнего года.

Для развития рыбной промышленнос­ти на предприятии планируют создать рыбоводный кластер. Этот проект также будет осуществлен в Курмангазинском районе. Инициаторы планируют передавать мальков и корма другим хозяйст­вам, чтобы те могли самостоятельно заниматься разведением рыбы.

Это позволит максимально ускорить развитие рыбного хозяйства, важность которого отмечал Глава государства. Как известно, в рамках выполнения данной задачи принята программа развития отрасли на 2021–2030 годы.

Для развития рыбной отрасли, безусловно, необходимо усиление кад­рового потенциала. Атырауское предприятие – одно из немногих сотрудничающих с учебными центрами, где обучают эффективным методам выращивания рыбы в промышленных объемах.

– Мы также ведем постоянные консультации с коллегами из Астрахани, чтобы понять, как правильно организовать процесс. Провели переговоры с Астраханским техническим университетом о возможности обучения казахстанских специалистов на их базе. По направлениям «переработка рыбы» и «выращивание рыбы» студенты начнут обучение осенью текущего года, – пояс­нил Саламат Омаров.

По его словам, самым значимым проектом на сегодня остается модернизация Шортанбайского рыбного завода в Курмангазинском районе. После завершения работ он будет соответствовать современным стандартам и санитарным нормам.

Приступить к модернизации удалось благодаря финансовой поддержке СПК «Атырау». Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

– Внутренний рынок потребляет порядка 3 000 тонн рыбной продукции. Мы стараемся сохранять конкурентоспособные цены. Возможно, наша продукция стоит немного дороже, чем у конкурентов, но это связано с тем, что мы не используем химикаты или дополнительные ингредиенты для продления срока ее хранения, – рассказал Саламат Омаров.

Благодаря развитию подобных рыбоконсервных предприятий здесь надеются в скором времени вернуть рыбной отрасли былую славу. Ведь именно в Атырау (бывшем Гурьеве) располагался один из крупнейших рыбоконсервных комбинатов. В далеком 1932 году объект был принят в эксплуатацию как «лицевой рыбзавод» мощностью 60 тыс. центнеров посола рыбы в год.

#рыба #рыбные консервы #ТОО имени Амангельды

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