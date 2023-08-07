При Министерстве науки и высшего образования Казахстана создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Сегодня в ходе заседания расширенной коллегии с участием ректоров высших учебных заведений министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек уделил особое внимание обеспечению общежитиями максимального количества студентов.

«Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока что имеет системный характер, но министерство ведет работу в этом направлении. В частности, нашим ведомством создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получить места в общежитиях», – отметил министр.

Также глава МНВО призвал общественных деятелей и неравнодушных граждан войти в состав ситуационного центра для помощи нуждающимся студентам.

Для оперативного реагирования на проблемы с жильем у студентов ситуационный центр запустил колл-центр 8-700-255-14-43, который будет работать 24/7.

«Для системного решения проблем по дефициту мест в этом году мы открыли проектные офисы по строительству общежитий в Алматы и Астане, так как 70% нехватки мест приходится на эти города. Также я ранее поручил завершить ремонтные работы в вузах до 15 августа. Перед началом учебного года первым руководителям вузов необходимо особое внимание уделить соответствию общежитий требованиям санитарных и технических норм», – сказал Нурбек.

По прогнозам вузов, в новом учебном году 134 тысячи студентов будут нуждаться в общежитиях.

Студентам, которым не хватит мест в общежитиях, будут предложены места в хостелах и гостиницах до решения вопроса.

В министерстве добавили, что с 1 сентября 2023 года вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях.