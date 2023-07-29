Создателя финансовой пирамиды «ANTARES» осудили в Астане

В Астане вынесли приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды «Antares», передает Кazpravda.kz .

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Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны осуждены создатель и руководители пирамиды «Antares», которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших путем перераспределения активов и обогащения одних за счет взносов других.

Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года мужчина создал и руководил вместе со знакомой финансовой пирамидой «Antares». Они привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн. тенге.

Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя Казахстана.

Вина осужденных доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями аудиторского отчета и экспертиз, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевших денежных средств в финансовую пирамиду.

Согласно статье 217 ч. 3 п. 2 УК РК создатель пирамиды осужден к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Его знакомая получила 5 лет и 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.