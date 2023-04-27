Создателя финпирамиды, собравшей более 1 млрд тенге, осудили в Актобе

Общество
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В финпирамиду вложились 192 человека, общий ущерб составил 825 003 641 тенге.

Коллаж: Kazpravda.kz

В суде №2 города Актобе завершился процесс по делу о создании финансовой пирамиды. Вкладчикам был нанесен ущерб на 825 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Актобе.

Как рассказали служители Фемиды, «гражданин Т. С 1 декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года совершил тяжкое продолжаемое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности».

«Судом установлено, что подсудимый Т., создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге», – сообщила пресс-служба суда.

Также сообщается, что подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу.

Прокурор попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

«Санкция ст.217 ч.3 п.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, таких как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

#суд #Актобе #финансовая пирамида

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