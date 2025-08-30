Созидательный дух конституции
Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента РК
Вчера в столице прошла научно-практическая конференция с участием Главы государства, посвященная 30-летию Конституции РК. В преддверии юбилея Касым-Жомарт Токаев проанализировал трансформацию Основного закона страны на пути демократических преобразований Независимого Казахстана и отдельно остановился на важных исторических вехах. За каждой из них – принятие фундаментальных для нашего народа решений. В своей речи Президент продемонстрировал новый взгляд на этот исторический процесс и привел много новых данных.