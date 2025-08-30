Начало восходит к политическим традициям нашего народа в далеком прошлом. Степные законы, высеченные на камнях мудрыми ханами, являлись основой права и порядка в Великой степи. С этого Глава государства начал свою речь.

По сути, наша Конституция – это отражение образа жизни нашего народа, прочный остов нашей независимости, главный документ государства. Поэтому Президент справедливо подчеркнул: «Нет ничего выше Основного закона». В нем прописаны главные нормы, утверждающие суверенитет страны, определяющие основные принципы государственности, формирующие правовую систему, устанавливающие верховенство закона и порядка.

Всем известно, что в Конституцию в разные годы вносились изменения. Каждая из этих поправок была продиктована требованиями свое­го времени. Но среди них особое мес­то занимают реформы 2022 года. Основной закон обновился на треть, что привело к бесповоротным изменениям в политической жизни страны. Глава государства отметил, что в этот непростой период рассмат­ривались предложения по изменению всего Основного документа страны. Тем не менее, Президент, ограничившись внесением изменений, принял решение сохранить действую­щую Конституцию, принятую в 1995 году.

Эти исторические преобразования стали ответом на требования общества и впервые были утверж­дены прямым голосованием на референдуме, с учетом мнения всего народа. Такое событие стало прак­тическим воплощением принципа, когда все вопросы, касающие­ся будущего страны, решаются с учас­тием населения. И сегодня этот постулат прочно закрепляется в нашем обществе.

В целом конституционная реформа 2022 года привела к серьезным изменениям в государственном устройстве и стала поворотным моментом для ­Казахстана. Отказавшись от суперпрезидентской системы, мы перешли к президентской форме правления. Формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» повысила эффективность и усилила ответственность ветвей власти. Избрание Главы государства только один раз на семь лет стало беспрецедентным явлением не только в нашем регионе, но и в мире в целом. А запрет его близких родственников занимать высокие посты народ воспринял с особым энтузиазмом. Таким образом, была поставлена принципиальная преграда монополии власти в одних руках.

В результате этой конституционной реформы были обновлены все ветви власти. Состоялись выборы Президента, депутатов Сената, Мажилиса, маслихатов. По стране начали проходить прямые выборы акимов сел, районов. Значительно упростились правила регистрации политических партий и была введена смешанная избирательная система. Таким образом, к власти стали приходить новые организации и люди, выражающие самые разные политические взгляды.

С первого дня своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание защите прав и свобод человека. Создание Конституционного суда и получение уполномоченным по правам человека конституционного статуса – очевидное тому подтверж­дение. Принят долгожданный для всего общества закон о бытовом насилии, в стране полностью запрещена смертная казнь. Усилена комплексная борьба с торговлей людьми, а в преддверии 30-летия Конституции прошла амнистия, которая коснулась порядка 15 тысяч человек. Это конкретные шаги, направленные на усиление защиты прав человека.

Однозначно можно сказать, что Закон и Порядок являются главным приоритетом нашего Президента, основным ядром его политического курса. Укоренение этого принципа в сознании общества – первостепенная задача. Поэтому Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение по формированию правовой культуры, начиная с семьи, школьной скамьи. Это должно стать неотъемлемой частью нашей жизни.

Еще одно ключевое новшество – конституционная норма, подтверж­дающая, что земля и все ее недра принадлежат народу. В результате по поручению Главы государства была принята программа «Нацио­нальный фонд – детям», которая уже два года работает на благо народа и приносит свои плоды. Уверен, что этот беспрецедентный шаг позволил подрастающему поколению с большой уверенностью смотреть в будущее.

Несмотря на глобальные вызовы, благодаря проведенным масштабным политическим, правовым, экономическим, социальным реформам наша страна пошла по пути развития. Это путь к созданию Справедливого Казахстана. А самое главное – что эта работа ведется открыто, совместно с обществом.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что все эти масштабные реформы дают результаты. Нация консолидировалась, и это открывает путь к запуску масштабных инфраструктурных проектов и инновационных производств. Темпы развития национальной экономики растут. Наши соотечественники активно участвуют в жизни страны и делают все возможное на благо нашего государства. Достижение гражданами новых вершин в науке, знаниях, спорте, культуре – яркое тому подтверждение.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев: «Действующая Конституция – это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции. Нынешний этап, безусловно, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны».

И на пути к этой цели как никогда важно единство наших действий и стремлений.