SpaceX запустила в космос первую партию спутников-шпионов нового поколения

Спутники запустили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Ракета Falcon 9 компании Илона Маска вывела на орбиту неизвестное количество спутников по заказу Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Носитель стартовал 22 мая, в 13:00 по времени Астаны.

"По запросу NRO SpaceX не стала показывать, как верхняя ступень ракеты выводит полезную нагрузку на орбиту, и прекратила трансляцию после приземления первой ступени", - говорится в сообщении.

Предположительно, SpaceX запустила спутники Northrop Grumman, разработанные на базе спутниковой платформы Starshield («Звездный щит»). Она создана на архитектуре спутников Starlink и имеет модульную конструкцию с возможностью интеграции широкого спектра полезных нагрузок.

Starshield предназначен для использования госучреждениями с акцентом на наблюдения Земли и глобальной связи для правительственных пользователей с применением оборудования Starshield.

Засекреченная миссия, получившая обозначение NROL-146, стала 52-м запуском SpaceX в 2024 году и пятым запуском Falcon 9 для NRO.