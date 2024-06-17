Спад очень сильной жары прогнозируется на западе Казахстана

Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 июня, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 18 июня на востоке, в центре, 19 июня - на юго-востоке страны. Лишь в течение периода на юге и 19-20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.

Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40°С, на севере страны прогнозируется повышение от +20+28°С до +25+31°С, в центре +20+33°С, на юге +30+41°С, на юго-востоке будет небольшое понижение от +24+35°С до +22+32°С, а на востоке - понижение до +12+28°С.  

 

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