Спасатели помогли вернуться в базовый лагерь группе из Чехии, прибывшей в Восточный Казахстан для похода к подножию высшей точки Алтая горы Белуха, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на экстренный номер поступила информация о трех гражданах Чехии, которые совершили восхождение к подножию Белухи, но не рассчитали свои силы и не смогли самостоятельно спуститься в базовый лагерь.

«Геолокация определялась, связь поддерживалась. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и Катон-Карагайского национального парка преодолели сложный путь в условиях высокогорья, сложной погоды и поднялись к месту, где могли находиться туристы», - рассказали в департаменте.

Группа была найдена на высоте примерно 2 тыс. м возле горного озера Кокколь. Чеэсники сопроводили туристов до лагеря на озере Язевом.

Как отметили в ДЧС ВКО, в медицинской помощи никто не нуждался, дальше туристы самостоятельно продолжили путешествие.