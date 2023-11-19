Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике

Обстоятельства несчастного случая выясняются, передает Kazpravda.kz
84-летняя женщина, тонувшая в озере, была спасена полицейским, но позже скончалась в больнице.
В Аулиекольском районе Костанайской области утром 18 ноября жительница поселка Аманкарагай услышала крики о помощи, но из-за сильного бурана не смогла определить местонахождение потерпевшей.
Женщина вызвала полицию.
"Времени на раздумья не было, в этот день пошел снег и продержаться в холодной воде трудно. Озеро неглубокое, пришлось бежать в воде, одежда мешала движению. Через несколько метров, я увидел женщину в воде, которая держалась за камыши, на поверхности воды было только ее лицо", - рассказал участковый Габит Байжанов, прибывший на место происшествие.
Он вместе с односельчанами женщины вытащил ее на берег.
Медики доставили женщину в больницу.
Однако женщина скончалась в больнице.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.