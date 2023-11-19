Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Обстоятельства несчастного случая выясняются, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

84-летняя женщина, тонувшая в озере, была спасена полицейским, но позже скончалась в больнице.

В Аулиекольском районе Костанайской области утром 18 ноября жительница поселка Аманкарагай услышала крики о помощи, но из-за сильного бурана не смогла определить местонахождение потерпевшей.

Женщина вызвала полицию.

"Времени на раздумья не было, в этот день пошел снег и продержаться в холодной воде трудно. Озеро неглубокое, пришлось бежать в воде, одежда мешала движению. Через несколько метров, я увидел женщину в воде, которая держалась за камыши, на поверхности воды было только ее лицо", - рассказал участковый Габит Байжанов, прибывший на место происшествие.

Он вместе с односельчанами женщины вытащил ее на берег.

Медики доставили женщину в больницу.

Однако женщина скончалась в больнице.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

#область #Костанайская

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